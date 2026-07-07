Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng cuối năm

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phiên họp.

Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 13 để đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 13.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và đại biểu dự phiên họp.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự phiên họp.

6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo nội dung tại phiên họp.

Ban Chỉ đạo đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời cụ thể hóa, ban hành 218 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho gần 600 cán bộ cốt cán toàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được các cơ quan chức năng quan tâm triển khai thực hiện, tập trung vào các nội dung, lĩnh vực, vị trí dễ phát sinh sai phạm, dư luận quan tâm như: việc vận hành chính quyền cấp xã, phường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; quản lý đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ…

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Trần Nhật Tân - ﻿Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - ﻿Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.

​Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh tiến hành rà soát hơn 1.500 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đưa 131 dự án có tồn tại, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đăng tải trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng (Hệ thống 751). Đến nay, đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc 114 dự án; 16 dự án đã có chủ trương, phương hướng xử lý, tháo gỡ; 1 dự án đang kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế tháo gỡ.

Về sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư, số cơ sở nhà, đất dôi dư được chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý từ 1/1/2026 đến thời điểm báo cáo (29/6/2026) là 486 cơ sở; trong đó, tổng số cơ sở đã xử lý là 214, tổng số cơ sở cần tiếp tục xử lý là 272, hiện các địa phương đang tiếp tục xử lý.

Tại phiên họp, đại biểu đã phân tích, làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại, hạn chế và thảo luận các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Thông báo Kết luận của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại phiên họp thứ 30 Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh kết luận phiên họp.

Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 12/01/2026 và Chương trình số 16-CTr/TU, ngày 11/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIV) và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp; đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng giao cơ quan thường trực tham mưu tổ chức thực hiện, tiếp tục triển khai các đoàn kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2026; tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại một số tổ chức, đơn vị liên quan theo yêu cầu tại Thông báo 01-TB/BCĐTW ngày 24/3/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Công văn số 638-CV/BNCTW ngày 26/3/2026 của Ban Nội chính Trung ương. Chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, thường xuyên báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo các nội dung trên.