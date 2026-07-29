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Xây dựng Đảng

Hà Tĩnh và Bolikhămxay trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Chương trình tọa đàm góp phần tăng cường hợp tác giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ban Tổ chức tỉnh Bolikhămxay, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

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Đại biểu tham dự chương trình tọa đàm.

Ngày 29/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức chương trình tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Ban Tổ chức tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào).

Tham dự chương trình có đồng chí Phết Sả Mảy Xay Nhạ Thi Chắc - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Bolikhămxay. Về phía Hà Tĩnh có đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

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Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao đổi các nội dung tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã tập trung trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn.

Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tham mưu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương. Đây là chủ trương lớn của Trung ương nhằm tăng cường tính khách quan trong lãnh đạo, điều hành và tạo môi trường để cán bộ được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Hà Tĩnh cũng đặc biệt quan tâm đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Hiện nay, tỉnh thực hiện đánh giá cán bộ định kỳ theo quý; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI) để bảo đảm việc đánh giá khách quan, công khai và minh bạch. Kết quả đánh giá được sử dụng làm căn cứ quan trọng trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

Hà Tĩnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đồng bộ, gắn với yêu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển lâu dài của tỉnh. Cùng với đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ.

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Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự tọa đàm.

Đặc biệt, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh xác định đội ngũ cán bộ cấp cơ sở giữ vai trò quyết định đến chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030. Hiện nay, các địa phương đang tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ; đánh giá năng lực, điều kiện của các cơ sở đào tạo để xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp cơ sở theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và yêu cầu phát triển của địa phương.

Cùng với đó, tập trung triển khai chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên; triển khai hiệu quả ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”...

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Đồng chí Phết Sả Mảy Xay Nhạ Thi Chắc - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Bolikhămxay trao đổi tại chương trình.

Về phía Bolikhămxay, toàn tỉnh đang nghiên cứu và cải thiện bộ máy tổ chức đảng - nhà nước; tiến hành sáp nhập các đơn vị có nhiệm vụ tương tự, từ 35 xuống còn 31 ban, ngành và các đơn vị tương đương. Nghiên cứu và sáp nhập một số tổ chức đảng cơ sở vào các tổ chức hành chính nhà nước, thành lập 26 tổ chức đảng cơ sở cấp xã...

Bolikhămxay cũng đang chú trọng xây dựng tỉnh thành đơn vị chiến lược, xây dựng huyện thành đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng bản thành đơn vị phát triển.

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Đại biểu tỉnh Bolikhămxay tham dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, sinh hoạt và đánh giá đảng viên; xây dựng, đánh giá tổ chức cơ sở đảng; quy trình điều động, bổ nhiệm, đánh giá và thực hiện chính sách đối với cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và đảng viên. Cùng với đó, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức cơ sở đảng; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, đảng viên; quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ…

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Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh bế mạc tọa đàm.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn Ban Tổ chức Tỉnh ủy hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi cơ quan, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

Đồng chí tin tưởng chuyến thăm và làm việc lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị cũng như giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay, đóng góp thiết thực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

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Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ban Tổ chức tỉnh Bolikhămxay ký kết biên bản tọa đàm, thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới.
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Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ban Tổ chức tỉnh Bolikhămxay trao tặng quà lưu niệm.

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Tags:

#Hà Tĩnh #Bolikhămxay #xây dựng Đảng #quản lý cán bộ #Chuyển đổi số #Hợp tác Việt Nam - Lào #Phát triển bền vững

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