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Xây dựng Đảng

Kiểm tra, giám sát phải bám sát thực tiễn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 29/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các đồng chí thành viên UBKT Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy các xã, phường, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

6 tháng đầu năm 2026, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng cao.

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Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Hệ thống các quy định, hướng dẫn của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được hoàn thiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu lực, hiệu quả.

Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát được xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn diện có hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp trên giao, trong đó nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện.

Công tác giám sát thường xuyên được chú trọng, chuyển từ tư duy bị động sang chủ động bằng nhiều phương pháp, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

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Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, nội chính, tư pháp và các cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ.

6 tháng đầu năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cấp ủy và UBKT các cấp chủ động bám sát các chỉ đạo của Trung ương, UBKT Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hiện công tác kiểm tra, giám sát khá toàn diện; chủ động ban hành và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát có chuyển biến; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu chia sẻ một số cách làm hiệu quả; phân tích một số hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tình trạng dàn trải, thiếu tập trung; tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế; đồng thời đề xuất một số giải pháp, phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm.

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Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu phát biểu của đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong đó, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến rõ nét; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên, nhất là các cuộc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra việc nắm tình hình, giám sát thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết chiến lược của trung ương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường cần chủ động rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát sát với yêu cầu thực tiễn, phù hợp mô hình tổ chức mới; xác định rõ những vấn đề trọng tâm, những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực để tập trung kiểm tra, giám sát; thông qua kiểm tra, giám sát để kịp thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu chung của công tác kiểm tra, giám sát là hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh việc thực hiện thống nhất các chủ trương, định hướng của Trung ương, mỗi địa phương cần chủ động đổi mới phương pháp, lựa chọn cách làm riêng phù hợp với điều kiện thực tiễn. UBKT Trung ương tiếp tục hướng dẫn về phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát theo từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, từng loại hình tổ chức đảng; tạo cơ sở để cấp ủy, UBKT các cấp chủ động nhận diện nguy cơ, tăng cường cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, hạn chế sai phạm ngay từ cơ sở.

Cùng đó, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra theo hướng chuyên sâu, bài bản, thống nhất trong toàn ngành; kịp thời cập nhật phương pháp, kỹ năng và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy mới và tiến trình chuyển đổi số.

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#Kiểm tra #Giám sát #Ủy ban Kiểm tra Trung ương #Ủy ban Kiểm tra Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

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