Đổi mới tư duy, tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Chiều 8/7, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự buổi làm việc.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác; phối hợp phục vụ tốt các buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đoàn công tác của trung ương.

Đồng chí Thái Phúc Sơn - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của trung ương và của tỉnh; tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nhiệm vụ theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sắp xếp thôn, tổ dân phố; sơ kết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Công tác tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, báo cáo và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã xử lý hơn 41.400 văn bản, ban hành gần 4.000 văn bản qua hệ thống điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề xuất một số nội dung tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Cần chuyển mạnh tư duy xử lý công việc từ bị động sang chủ động; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh để chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm mọi công việc được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cần rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát đúng; chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai kịp thời các chủ trương mới của trung ương.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu; nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo và công tác phối hợp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ trong xử lý công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.