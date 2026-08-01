Từ truyền tải thông tin đến chủ động nắm bắt, dẫn dắt dư luận

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tuyên giáo ở cơ sở đứng trước những yêu cầu mới về phương thức lãnh đạo, cơ chế phối hợp và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông số. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác tư tưởng không chỉ gần dân, sát dân hơn mà còn phải nhanh nhạy hơn trong tiếp nhận, xử lý và định hướng thông tin, nhất là trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều, tốc độ lan truyền nhanh.

Công tác tuyên truyền tại phường Hà Huy Tập đang có những chuyển biến rõ nét khi địa phương chủ động khai thác các nền tảng công nghệ để đổi mới cách thức truyền tải thông tin.

Tại phường Hà Huy Tập, công tác tuyên truyền trong môi trường số đã có những chuyển biến rõ nét khi địa phương chủ động khai thác các nền tảng công nghệ để đổi mới cách thức truyền tải thông tin. Thay vì chỉ sử dụng các hình thức tuyên truyền truyền thống, địa phương từng bước ứng dụng có chọn lọc các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ xây dựng sản phẩm truyền thông như: tạo hình ảnh, video… giúp chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở nên sinh động, trực quan, phù hợp hơn với xu hướng tiếp cận thông tin hiện nay.

Cùng với đổi mới hình thức thể hiện, các nội dung tuyên truyền, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc được cập nhật thường xuyên trên các kênh truyền thông số của địa phương. Những thông tin chính thống, tích cực sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hà Huy Tập chia sẻ: “Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng lan truyền nhanh chóng, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền là phải kịp thời, chính xác và phù hợp với phương thức tiếp nhận mới của người dân. Việc ứng dụng công nghệ, trong đó có các công cụ hỗ trợ bằng AI, giúp địa phương nâng cao hiệu quả xây dựng nội dung tuyên truyền, đồng thời mở rộng khả năng tương tác, kết nối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Thời gian qua, ngành tuyên giáo đã đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo hướng kết hợp phương thức truyền thống với truyền thông số.

Không chỉ riêng phường Hà Huy Tập, những đổi mới trong cách thức tuyên truyền đã được các xã, phường trên toàn tỉnh, vận dụng linh hoạt. Từ đây cho thấy, chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách thức tuyên truyền mà còn từng bước tạo ra sự chuyển biến về tư duy, phương pháp và mô hình hoạt động của toàn ngành tuyên giáo.

Nếu trước đây, hoạt động tuyên giáo chủ yếu tập trung vào hội nghị, tuyên truyền miệng, các văn bản…, thì nay, các phương thức truyền thông đa nền tảng, các công cụ số ngày càng được quan tâm khai thác. Các hội nghị, hoạt động tuyên truyền trực tiếp, hệ thống thông tin cơ sở được kết hợp linh hoạt với nền tảng số, mạng xã hội, sản phẩm truyền thông trực quan, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng tính tương tác và nâng cao hiệu quả định hướng thông tin.

Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Hoàng Văn Thanh - Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy), điểm mới trong phương thức tuyên giáo hiện nay là chuyển từ truyền tải thông tin đơn thuần sang chủ động nắm bắt, phân tích và dẫn dắt dư luận. Các cấp, ngành đang chú trọng hơn đến việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; theo dõi những vấn đề người dân quan tâm trên không gian mạng để kịp thời tham mưu, xử lý từ sớm, từ cơ sở.

Cùng với đó, Hà Tĩnh cũng chú trọng phát huy hiệu quả các kênh truyền thông số, đặc biệt là hệ thống các nền tảng truyền thông số của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường số.

Công tác thông tin, tuyên truyền đang được triển khai đồng bộ, đa dạng trên báo chí (﻿trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo tỉnh tham quan trường quay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh).

Không chỉ đổi mới cách thức đưa thông tin đến với người dân, ngành tuyên giáo cũng từng bước thay đổi phương thức vận hành, quản lý thông tin trong nội bộ ngành. Hiện nay, 100% yêu cầu thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu trong lĩnh vực tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện qua môi trường mạng; 100% văn bản không thuộc chế độ mật của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được ký số, gửi, nhận và xử lý trên môi trường số.

Cùng đó, ngành đang tích cực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi số. Những thay đổi này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc mà còn tạo nền tảng để công tác tuyên giáo từng bước chuyển sang phương thức tham mưu dựa trên dữ liệu, chủ động hơn trong dự báo và định hướng thông tin.

Trọng tâm thời gian tới của ngành tuyên giáo là xây dựng đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên có năng lực, kỹ năng số (﻿trong ảnh: các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026).

Đồng chí Bùi Quang Hoàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Trước yêu cầu đổi mới trong bối cảnh chuyển đổi số, ngành xác định tiếp tục thực hiện phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Trọng tâm thời gian tới là xây dựng đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên có năng lực, kỹ năng số; đổi mới nội dung, phương thức cung cấp thông tin theo hướng nhanh, ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận.

Tham mưu hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trọng tâm là cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, kết nối với hệ thống của Trung ương, của tỉnh và sử dụng có hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, phương tiện truyền thông đa nền tảng để cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân, nhất là chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục trang bị kiến thức và hướng dẫn cho người dân tương tác có trách nhiệm, từng bước hình thành văn hóa số, “đề kháng số” trong tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, lan tỏa thông tin tích cực, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, đồng thời đấu tranh với các luận điểm sai trái, chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không phù hợp với truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Thực tiễn đang khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực quan trọng để đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo. Với quyết tâm đổi mới tư duy, phương thức hoạt động và phát huy hiệu quả các nền tảng số, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền tuyên giáo hiện đại, chuyên nghiệp, chủ động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.