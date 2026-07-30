Muốn báo chí truyền thông tốt, cơ quan Nhà nước phải chủ động cấp thông tin

Toàn cảnh cuộc làm việc (Ảnh: Hồng Phong).

Chiều 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền.

Cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan truyền thông

Phát biểu định hướng thảo luận tại cuộc làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu thực tế mạng xã hội đang phát triển rất nhanh, AI (trí tuệ nhân tạo) có thể sản xuất tin bài chỉ trong vài giây mà không ai kiểm duyệt. Trong khi đó, một tác phẩm báo chí phải qua nhiều lớp kiểm duyệt, nếu không nhanh, không sắc, không đi trước đón đầu thì sẽ không thể “chiếm lĩnh” trên mặt trận thông tin.

Nhấn mạnh truyền thông chính sách cho người dân hiểu là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định trước hết, muốn làm tốt, các bộ ngành, cơ quan quản lý phải vào cuộc, cung cấp thông tin để báo chí có "tư liệu" tuyên truyền.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (Ảnh: Hồng Phong).

Theo ông, tương tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách với các cơ quan truyền thông rất quan trọng, phải phối hợp nhịp nhàng.

“Có những vấn đề chúng ta nhận định truyền thông chưa tốt, nhưng thử hỏi ngược lại, các cơ quan đã gửi thông tin cho báo chí tuyên truyền chưa? Nếu chỉ có thông tin trên cổng thông tin của bộ ngành hay Chính phủ có thì báo chí không thể tự tìm hiểu hay khai thác sâu được, mà chính các cơ quan quản lý Nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Dẫn chứng, ông nhắc đến chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, là chủ trương lớn của Đảng, cũng là mong muốn của toàn dân, cần tuyên truyền để tạo ra khát vọng lớn trong toàn dân. Hay như Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, khi tập trung truyền thông tạo nên sức mạnh rất lớn, người dân ai cũng muốn đóng góp công sức vào công việc đầy ý nghĩa này.

4 trọng tâm được ông Trịnh Văn Quyết gợi mở, trong đó ông nhấn mạnh cần đổi mới phương thức tuyên truyền nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo hướng chuyển từ đưa tin sự kiện sang kiến giải chính sách.

Vấn đề quan trọng, theo ông Quyết, không phải viết được bao nhiêu tin bài mà hiệu quả truyền thông đạt được là gì.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số, thể hiện qua việc báo chí vừa cổ vũ khí thế trong lao động, sản xuất, vừa phản biện chính sách tốt hơn.

Ngăn ngừa khủng hoảng truyền thông, chủ động định hướng, dẫn dắt dư luận

Báo cáo tóm tắt công tác thông tin, tuyên truyền từ đầu năm 2026 đến nay, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Tống Văn Thanh đã khái quát nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng báo chí.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Hồng Phong).

Ông cho biết công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đã được đổi mới theo hướng chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch tuyên truyền; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan báo chí đối với các sự kiện quan trọng, như hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt.

Cùng với đó, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cũng ban hành các kế hoạch đối với những sự kiện lớn, có tác động sâu sắc đến đời sống xã hội (kế hoạch tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ; Kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số; tuyên truyền Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị hay kết quả thực hiện 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp)…

Đặc biệt, theo ông Thanh, thay vì để các cơ quan chức năng liên hệ trao đổi khi sự việc đã nóng trên không gian truyền thông, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động rà soát, dự báo, đánh giá tác động của các vấn đề, sự kiện và chủ động trao đổi, có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng đến cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí.

Nhờ đó, nhiều vấn đề đã được xử lý, giải quyết ngay từ sớm, từ xa, giúp ngăn ngừa khủng hoảng truyền thông, chủ động định hướng, dẫn dắt, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách (ví dụ: vấn đề giải phóng mặt bằng tại Thủ đô Hà Nội; vấn đề tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, TPHCM; vấn đề giá nhiên liệu; xăng sinh học...).

Cùng với đó, đối với những nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng chủ động đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, rà soát đánh giá hằng tuần (Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ được chỉ đạo liên tục, thường xuyên; việc tuyên truyền các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị...).

Nghiên cứu, tham mưu Chính phủ có chính sách hỗ trợ cơ quan báo chí sau sắp xếp

Công tác thông tin, tuyên truyền 6 tháng đầu năm, theo ông Tống Văn Thanh, cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Điển hình là việc tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương 2, 3 và đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị…

Đặc biệt, theo ông Thanh, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền kết quả 1 năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông ghi nhận nhiều cơ quan báo chí đã triển khai những tuyến bài viết, chương trình công phu, sâu sắc về những kết quả đạt được; phân tích chỉ rõ những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết, tháo gỡ để việc triển khai ngày càng hiệu quả, thực chất hơn...

Nội dung về kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số” cũng được các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, triển khai tuyên truyền đậm nét, trong đó có nhiều tuyến bài chuyên sâu phân tích dư địa của từng ngành, lĩnh vực, đề xuất, kiến giải nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”…

Dù vậy, ông Tống Văn Thanh cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như công tác thông tin, tuyên truyền tại một số thời điểm còn nặng về phản ánh, việc ứng dụng các loại hình báo chí đa phương tiện trong tuyên truyền, kinh tế báo chí khó khăn, cơ cấu nguồn thu chưa bền vững…

Đề cập trọng tâm công tác thời gian tới, ông Tống Văn Thanh nhấn mạnh cần tập trung hoàn thiện trình Ban Bí thư ban hành Quy định về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản trong tình hình mới; trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm sai phạm trong hoạt động báo chí; tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí theo đúng định hướng của Trung ương, nhất là đối với khối tạp chí.

Ông Thanh cũng đề nghị các cơ quan nghiên cứu, tham mưu Chính phủ và các cơ quan liên quan có chính sách hỗ trợ các đơn vị sau sáp nhập ổn định vận hành.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Hoạt động đối nội và đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng cần được tuyên truyền nổi bật, toàn diện, cân đối.

Cũng theo ông Thanh, báo chí tới đây cần tập trung tuyên truyền các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các kỳ họp Quốc hội; kỳ họp thường kỳ Chính phủ hay kết quả trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2026…

Một định hướng quan trọng khác, theo ông Thanh, là đẩy mạnh thông tin, phản ánh kết quả vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Cùng với biểu dương, lan tỏa, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong việc vận hành bộ máy mới, ông Thanh nhấn mạnh cần nhận diện, chỉ rõ các “điểm nghẽn”, vướng mắc phát sinh trong thực tế để kiến nghị tập trung tháo gỡ, kiến tạo phát triển.