Từ hôm nay, các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh đi vào hoạt động

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Từ hôm nay (1/7), các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sau sắp xếp chính thức đi vào vận hành, đánh dấu bước hoàn thành quan trọng trong quá trình tinh gọn tổ chức ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát, sắp xếp 1.823 thôn, tổ dân phố để thành lập 749 thôn, tổ dân phố mới; đồng thời, giữ nguyên 78 thôn, tổ dân phố do đáp ứng các tiêu chí và điều kiện theo quy định. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh còn 827 thôn, tổ dân phố, giảm 1.074 đơn vị so với trước, tương ứng tỷ lệ giảm 56,5%.

Việc tinh gọn đầu mối được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố; đồng thời, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực và phục vụ người dân tốt hơn.

Để bảo đảm các đơn vị mới đi vào hoạt động thông suốt, từ 29/6 đến nay, Đảng ủy -HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và công bố quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ tại các đơn vị mới.

Thành Sen là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của HĐND phường về việc thành lập tổ dân phố sau sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy. Theo đó, phường Thành Sen thành lập 36 tổ dân phố mới trên cơ sở sắp xếp từ 80 tổ dân phố hiện có. Đảng ủy phường cũng công bố thành lập 36 chi bộ, chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; công bố quyết định của UBND phường Thành Sen về chỉ định tổ trưởng của các tổ dân phố mới. Đồng thời, công bố quyết định của Ủy ban MTTQ phường Thành Sen về chỉ định trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố mới.

Cùng với phường Thành Sen, các địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ công bố các quyết định sắp xếp thôn, tổ dân phố, thành lập chi bộ và chỉ định nhân sự liên quan.

Nhận quyết định vào sáng nay (1/7), ông Nguyễn Khắc Vỹ - tân Bí thư Chi bộ thôn Yên Định, xã Lộc Hà bày tỏ: "Tôi rất vui khi tiếp tục được tổ chức tín nhiệm giao trọng trách sau khi nhập thôn mới. Tôi sẽ cùng cấp ủy, ban cán sự thôn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực tiễn để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ ở cơ sở; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thôn mới ngày càng phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao".

Trong khi đó, tại xã Tứ Mỹ, buổi lễ được tổ chức đồng loạt tại các nhà văn hóa được lựa chọn làm nơi sinh hoạt cộng đồng của các thôn mới. Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tứ Mỹ cho biết: "Theo Nghị quyết của HĐND xã, sau khi thực hiện sắp xếp, xã Tứ Mỹ giảm từ 37 thôn xuống còn 12 thôn. Việc tổ chức lễ công bố tại các thôn mới có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu thời điểm các đơn vị chính thức đi vào hoạt động, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngay từ cơ sở. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các thôn mới, phát huy tinh thần đoàn kết để bộ máy vận hành hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn".

Tại các buổi lễ công bố nghị quyết và ra mắt thôn, tổ dân phố mới, bên cạnh việc công bố các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và các chức danh liên quan theo quy định, các địa phương cũng tổ chức gặp mặt, tri ân đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố nghỉ công tác sau quá trình sắp xếp. Việc làm này nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các cán bộ cơ sở đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Ông Đậu Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập chia sẻ: "Phường Hà Huy Tập đã sắp xếp 37 tổ dân phố hiện có thành 13 tổ dân phố mới. Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc chỉ định đội ngũ cán bộ các tổ dân phố mới để đi vào hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng bày tỏ tri ân đội ngũ cán bộ tổ dân phố không tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ sau sắp xếp. Chúng tôi mong các đồng chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò là những hạt nhân, "cố vấn" ở cơ sở cùng cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ tổ dân phố mới xây dựng khối đoàn kết, bảo đảm bộ máy sau sắp xếp vận hành thông suốt, hiệu quả".

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Trước đó, quá trình xây dựng dự thảo phương án sắp xếp, lấy ý kiến Nhân dân, họp thông qua nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được các địa phương triển khai chặt chẽ, công khai và nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Việc các thôn, tổ dân phố mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 được kỳ vọng sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.