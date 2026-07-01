Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Nguyễn Trung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Tin liên quan

Tags:

#Chính quyền 3 cấp #quản trị hiện đại #Hà Nội #Hội nghị #Chính trị

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Người làm báo Hà Tĩnh: Bám sát các sự kiện, dấn thân nơi gian khó

Người làm báo Hà Tĩnh: Bám sát các sự kiện, dấn thân nơi gian khó

Từ hội trường chính trị đến hiện trường thiên tai, từ những sự kiện lớn đến từng khoảnh khắc đời thường, người làm báo Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời, dấn thân tác nghiệp để ghi lại hơi thở cuộc sống và lan tỏa thông tin chân thực đến bạn đọc.
Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Báo chí chung sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Báo chí chung sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!