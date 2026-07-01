Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập được lựa chọn thế nào? 25/06/2026 05:27 Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng và lựa chọn nhà văn hóa thôn, tổ dân phố (TDP) đưa vào sử dụng sau sắp xếp.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 22/06/2026 18:10 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền 22/06/2026 12:05 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tu bổ di tích trên địa bàn...

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh – Từ hợp nhất đến hội tụ 21/06/2026 16:38 Sau hơn 1 năm hợp nhất, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đang định hình mô hình tòa soạn hội tụ, nơi mỗi sự kiện được kể bằng nhiều nền tảng, nhiều cách tiếp cận.

Sôi nổi hưởng ứng Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh 21/06/2026 13:01 Lần đầu tiên tổ chức chấm và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh, Hà Tĩnh đã ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các địa phương, cơ quan, đơn vị với hơn 10.000 tác phẩm tham gia.

Người làm báo Hà Tĩnh: Bám sát các sự kiện, dấn thân nơi gian khó 20/06/2026 12:00 Từ hội trường chính trị đến hiện trường thiên tai, từ những sự kiện lớn đến từng khoảnh khắc đời thường, người làm báo Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời, dấn thân tác nghiệp để ghi lại hơi thở cuộc sống và lan tỏa thông tin chân thực đến bạn đọc.

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 19/06/2026 20:08 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 19/06/2026 17:34 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cụm Thi đua số 2 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026 19/06/2026 15:53 Sáng 19/6, Cụm Thi đua số 2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thạch Xuân tập trung tháo gỡ khó khăn, kiến nghị đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng 18/06/2026 15:26 Sáng 18/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo chí chung sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh 18/06/2026 11:23 Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các địa phương ở Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố 18/06/2026 08:32 Cùng với việc hoàn thiện đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương chung, các đảng bộ xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, bảo đảm đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị dân cư.

Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 16/06/2026 23:01 Chiều 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức bế mạc và trao giải vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu 16/06/2026 18:17 Trong tổng số 101 nhà báo tiêu biểu dự cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Hà Tĩnh vinh dự có một đại diện duy nhất là nữ nhà báo Trương Mai Thủy - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thí sinh Đảng bộ xã Đức Thịnh nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh 16/06/2026 18:04 Trung úy Thái Hữu Tới - cán bộ Công an xã Đức Thịnh (Đảng bộ xã Đức Thịnh) xuất sắc giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 16/06/2026 12:10 Sáng 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

9 thí sinh tham gia chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh 16/06/2026 10:02 Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi mong muốn các báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện các phần thi với tâm thế vững vàng, chủ động, tự tin, thuyết phục, có tính lan tỏa cao.

Quy định mới nhất về tặng Huy hiệu Đảng 16/06/2026 08:22 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó quy định về tặng Huy hiệu Đảng.

Xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, vận hành đồng bộ trong mọi bối cảnh 15/06/2026 22:15 Chiều 15/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan liên quan về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bế giảng 2 lớp trung cấp lý luận chính trị năm học 2025 – 2026 15/06/2026 19:02 Học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K207 và K208 đã hoàn thành chương trình đào tạo sau hơn 6 tháng học tập tại Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh).

60 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng 15/06/2026 11:04 Các đảng viên mới được kết nạp tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là những người có lý tưởng cách mạng, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập, công tác và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Chờ đón màn tranh tài của những “sứ giả” trên mặt trận tuyên truyền 13/06/2026 08:35 Vượt qua các vòng thi cụm với những phần thi ấn tượng, 9 thí sinh xuất sắc nhất đang tích cực hoàn thiện nội dung, rèn luyện kỹ năng với tâm thế tốt nhất cho vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 16/6.

Tập trung thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hà Tĩnh 12/06/2026 18:35 Thời gian qua, các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đã tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần nâng cao hiệu lực quản trị cũng như chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ 11/06/2026 19:42 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng 11/06/2026 17:33 Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại 11/06/2026 12:56 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ công tác đối ngoại tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó có phát huy vai trò tiên phong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi.

Triển khai bài bản, chặt chẽ việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh 09/06/2026 17:58 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải được triển khai thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

54 học viên hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị 09/06/2026 17:11 54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 đã hoàn thành chương trình đào tạo sau hơn 6 tháng học tập trung tại Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh).

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 và thứ 5 của UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh 09/06/2026 17:06 UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo kết quả các kỳ họp thứ 4, thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng.