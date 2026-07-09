Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.
Tối 9/7, đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa, xã Cổ Đạm. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4, Quân khu 7.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Khu di tích lịch sử Bãi Dừa được xây dựng năm 2025, là địa chỉ đỏ tưởng niệm, tri ân 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đại đội Pháo binh 45 được thành lập năm 1962, thuộc Khu Tuần phòng II, Hải quân Nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ chính là bảo vệ vùng biển hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1965, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, Đại đội được chuyển về trực thuộc Tỉnh đội Hà Tĩnh, bảo vệ hải phận từ xã Xuân Hội (cũ) đến xã Xuân Song (cũ), thuộc huyện Nghi Xuân (cũ).
Trận địa Bãi Dừa, thuộc xã Xuân Liên (cũ), nay là xã Cổ Đạm trở thành một trong những điểm tựa quan trọng trong thế trận phòng thủ ven biển của quân và dân Hà Tĩnh. Ngày 12/7/1968, trong trận chiến ác liệt nhất 16 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh. Ngoài ra, trong năm 1967 và 1968, Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh còn có thêm 4 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh tại Bãi Dừa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
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