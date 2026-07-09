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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa

Ngọc Loan - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.

Tối 9/7, đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa, xã Cổ Đạm. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4, Quân khu 7.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

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Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa, góp phần làm nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
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Đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thành kính dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.
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Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ đi trước.
Đồng chí Uông Chu Lưu - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.

Đồng chí Uông Chu Lưu - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.

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Đồng chí Trần Hồng Hà - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Khu di tích lịch sử Bãi Dừa được xây dựng năm 2025, là địa chỉ đỏ tưởng niệm, tri ân 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại đội Pháo binh 45 được thành lập năm 1962, thuộc Khu Tuần phòng II, Hải quân Nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ chính là bảo vệ vùng biển hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1965, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, Đại đội được chuyển về trực thuộc Tỉnh đội Hà Tĩnh, bảo vệ hải phận từ xã Xuân Hội (cũ) đến xã Xuân Song (cũ), thuộc huyện Nghi Xuân (cũ).

Trận địa Bãi Dừa, thuộc xã Xuân Liên (cũ), nay là xã Cổ Đạm trở thành một trong những điểm tựa quan trọng trong thế trận phòng thủ ven biển của quân và dân Hà Tĩnh. Ngày 12/7/1968, trong trận chiến ác liệt nhất 16 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh. Ngoài ra, trong năm 1967 và 1968, Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh còn có thêm 4 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh tại Bãi Dừa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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#Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc #Khu di tích lịch sử Bãi Dừa #trận địa pháo Bãi Dừa #xã Cổ Đạm #Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm #Dâng hương tri ân anh hùng liệt sỹ

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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