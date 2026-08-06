Hà Tĩnh trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 6/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, giao ban công tác báo chí tháng 8/2026; tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương liên quan cùng dự.

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo tại hội nghị.

Cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 thu hút hơn 10.000 tác phẩm dự thi. Các địa phương, đơn vị đã thẩm định, xét chọn gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh 504 tác phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai và tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề trọng tâm như bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đổi mới phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với chuyển đổi số và thực tiễn công tác tại Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải A cho tác giả Thái Văn Sinh - Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trao giải B...

... giải C...

... và giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi tặng hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Qua các vòng sơ loại, sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã họp, xét chọn khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai và tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao 1 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 14 giải khuyến khích cho các tác phẩm đạt điểm cao ở các thể loại dự thi. Đồng thời lựa chọn 50 tác phẩm tham gia cuộc thi ở Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về các hoạt động tổ chức kỷ niệm 195 năm thành lập, 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin về các hoạt động tổ chức kỷ niệm 195 năm thành lập, 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số, tập trung giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển của Hà Tĩnh qua 195 năm hình thành và 35 năm tái lập tỉnh.

Nhiều hoạt động trong khuôn khổ Tuần văn hóa - thể thao - du lịch Hà Tĩnh đã được triển khai. Các hoạt động trọng điểm sắp tới gồm lễ dâng hương, dâng hoa tại các địa chỉ đỏ, tọa đàm khoa học về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Hà Tĩnh qua 195 năm thành lập, 35 năm tái lập tỉnh cùng các chương trình giao lưu, giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên và hoạt động hưởng ứng tại các địa phương.

Đại tá Hoàng Xuân Nguyên - Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin tình hình an ninh tuyến biên giới đất liền, tuyến biển trên địa bàn tỉnh; những vấn đề cần quan tâm và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị cũng nghe thông tin về tình hình an ninh tuyến biên giới đất liền, tuyến biển trên địa bàn tỉnh; đồng thời trao đổi các định hướng tuyên truyền trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới.

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt hoạt động báo chí tháng 7 năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã báo cáo hoạt động báo chí tháng 7 năm 2026. Các cơ quan báo chí Hà Tĩnh tiếp tục bám sát định hướng của trung ương và tỉnh, đăng tải hơn 3.300 tin, bài trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, nội chính.

Các nhà báo phát biểu thảo luận, kiến nghị tại hội nghị.

Các tin, bài đã tập trung tuyên truyền việc triển khai nghị quyết của Đảng, sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, đội ngũ tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, triển khai công trình, dự án trên địa bàn cũng như trong phản biện thông tin, đóng góp vào sự ổn định, phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền 3 dòng thông tin chủ lưu gồm: khát vọng phát triển, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước và của tỉnh; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển; xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo đồng thuận xã hội.

Đồng chí Hà Văn Hùng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí, địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền kết quả sau hơn một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương; phản ánh những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập, 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, làm nổi bật truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, những thành tựu nổi bật của tỉnh qua các giai đoạn phát triển; khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm...

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho báo chí; tăng cường phối hợp trong xử lý các vấn đề dư luận quan tâm, không để xảy ra khoảng trống thông tin.

Đề nghị cấp ủy, ban chỉ đạo, ban công tác 35 các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung tuyên truyền, tổ chức phát động, nâng cao chất lượng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm tới.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyên truyền, chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.