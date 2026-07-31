2 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(Baohatinh.vn) - 2 đại diện của Hà Tĩnh là Trung tá Thái Hữu Tới và đồng chí Đinh Hữu Cảnh đã giành giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2026.
Chiều 31/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ bế mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2026.
Hội thi quy tụ 47 thí sinh đến từ Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương cùng 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.
Diễn ra từ ngày 28 - 31/7, hội thi gồm các phần xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung dự thi tập trung làm rõ những điểm mới, chủ trương, định hướng lớn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Tham gia hội thi, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 2 thí sinh được lựa chọn từ Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh. Trung tá Thái Hữu Tới - cán bộ Công an xã, Đảng bộ xã Đức Thịnh tham gia với chuyên đề: “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.
Đồng chí Đinh Hữu Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Đô dự thi với chuyên đề: “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hiệu quả cao, hữu cơ, tuần hoàn, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030”.
Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu; nhiều đề cương được xây dựng chặt chẽ, có tính khái quát và tính thực tiễn cao. Phần thuyết trình được thể hiện sinh động, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ trực quan.
Nhiều thí sinh thể hiện bản lĩnh, khả năng làm chủ nội dung, phong cách trình bày thuyết phục và xử lý linh hoạt các câu hỏi của ban giám khảo. Các chuyên đề đã phản ánh tương đối toàn diện những vấn đề lớn của đất nước và từng địa phương, đơn vị trong giai đoạn phát triển mới.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 31 giải khuyến khích cho các thí sinh. 2 thí sinh của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh là Trung tá Thái Hữu Tới và đồng chí Đinh Hữu Cảnh vinh dự được trao giải khuyến khích.
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