Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Chiều 1/7, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST & CĐS) (gọi tắt là Nghị quyết số 57) tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến gần 3.700 điểm cầu trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57; tiếp đó, thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Báo cáo tại hội nghị của Ban chỉ đạo Trung ương cho thấy, qua 1 năm 6 tháng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách cho KHCN, ĐMST & CĐS được triển khai với khối lượng lớn văn bản được ban hành, tạo kết quả đột phá, tháo gỡ cơ bản những điểm nghẽn, rào cản cố hữu và mở ra hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển KHCN, ĐMST & CĐS. Các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng, trình ban hành hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật; ngân sách bố trí cho KHCN, ĐMST & CĐS đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước, ở mức cao nhất trong 10 năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

CĐS có chuyển biến rõ nét, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và bảo đảm vận hành phục vụ hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 2 cấp: 5G phủ khoảng 91,9% dân số, hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt 93,54%, ước tính tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

KH, CN và ĐMST đã định hình được nhiệm vụ trọng tâm. Đã xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm và 20 bài toán lớn của quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đặc biệt, báo cáo đánh giá một số địa phương đã có cách làm hiệu quả trong xây dựng và làm sạch dữ liệu số. Trong đó, Hà Tĩnh đã hoàn thành làm sạch, chuẩn hóa 100% cơ sở dữ liệu đảng viên; 99,2% đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, xếp thứ 2 toàn quốc.

Báo cáo cũng chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, dữ liệu chưa đạt yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống; tỷ lệ giải ngân chung mới đạt 23,35%; nhiều nhiệm vụ được báo cáo hoàn thành nhưng chưa có sản phẩm vận hành, người sử dụng và tác động được kiểm chứng…

Đại biểu dự điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Một số chỉ số quan trọng đến tháng 6/2026: Kinh phí bố trí cho KHCN, ĐMST & CĐS đạt 3% NSNN; kinh tế số chiếm 14,02% GDP (mục tiêu 2030 tối thiểu 30%); tỷ lệ giải ngân 23,35%; tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ có thời hạn 84,8%; phủ sóng 5G đạt 91,9% dân số; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) xếp 44/139.

Giai đoạn tới đặt ra yêu cầu tăng tốc và thực chất, chuyển mạnh từ ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm được sử dụng, kết quả đo lường được; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, năng suất lao động và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Hà Tĩnh xác định sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt, nghiêm túc Nghị quyết số 57; hoàn thành việc xây dựng thể chế, cơ chế chính sách cho KH, CN, ĐMST & CĐS. Đồng thời, đưa Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), kho dữ liệu dùng chung vào vận hành hoạt động có hiệu quả góp phần thúc đẩy, hỗ trợ các nhiệm vụ KH, CN, ĐMST & CĐS. Chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt hướng tới sản phẩm cụ thể, trong đó tập trung ưu tiên một số lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, nhất là các sản phẩm sau thép; thu hút các dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao; tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp KH, CN. Quan tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS. Thúc đẩy việc ứng dụng KH, CN, kỹ thuật, CĐS trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư ứng dụng KH, CN cao, kỹ thuật hiện đại trong sản xuất kinh doanh; gắn chặt với yêu cầu tăng trưởng 2 con số. Từng bước hình thành hệ sinh thái ĐMST của tỉnh; phát huy sàn giao dịch công nghệ; khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH, CN; vận hành có hiệu quả không gian ĐMST tỉnh Hà Tĩnh theo hướng gắn kết chặt chẽ với Trung tâm ĐMST Quốc gia (NIC) trong năm 2026.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích thêm một số kết quả đạt được sau 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57. Đặc biệt, đại biểu đề xuất các giải pháp đột phá khắc phục điểm nghẽn phát triển KH, CN, ĐMST & CĐS và đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát vào thực tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được sau 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, nguồn lực đã được bố trí, quyết tâm chính trị rất cao, chủ trương, cơ chế, chính sách cơ bản đã đầy đủ, song kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo ra nhiều sản phẩm cụ thể, chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực quản trị quốc gia. Điểm khác biệt giữa các địa phương không nằm ở cơ chế, chính sách mà ở con người, ở trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện, bởi cùng một mặt bằng thể chế, cơ chế, chính sách nhưng có nơi làm được, có nơi chưa làm được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nhandan.

Về thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển KH, CN & CĐS là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là sự lựa chọn mà là con đường bắt buộc để hiện thực hóa các mục tiêu 100 năm của đất nước. Các cơ quan trong hệ thống chính trị cần gương mẫu đi đầu, triển khai quyết liệt, người dân và doanh nghiệp cùng tham gia, thực hiện.

Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm đầu ra; không đánh giá kết quả bằng số lượng cuộc họp, văn bản hay kế hoạch đã ban hành mà phải bằng những sản phẩm công nghệ được ứng dụng, dữ liệu được kết nối, thủ tục hành chính được cắt giảm, doanh nghiệp phát triển, năng suất lao động được nâng lên và những lợi ích thiết thực mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh CĐS trong doanh nghiệp và toàn xã hội, phát triển kinh tế số, dữ liệu số; tập trung phát triển các công nghệ chiến lược, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ lõi; đồng thời, đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cần tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tham gia giải quyết các bài toán công nghệ chiến lược của quốc gia.

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57; những tập thể, cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung sẽ được biểu dương; đồng thời, những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cần phải thay thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, cuộc cạnh tranh về KH, CN trên thế giới đang diễn ra rất nhanh, nếu chậm trễ sẽ ngày càng tụt hậu. Vì vậy, việc triển khai Nghị quyết số 57 phải quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng quan trọng nhất là thực chất và hiệu quả hơn; khẩn trương cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng, đưa KH, CN, ĐMST & CĐS thực sự trở thành động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.