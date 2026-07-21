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Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Chiều 21/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Từ ngày 1/6/2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 4; 3 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 30 nghị quyết; hoàn thiện hồ sơ, tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; ban hành nghị quyết điều chuyển sinh hoạt thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; quyết định về việc quy định cụ thể một số chế độ, chính sách phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; ban hành các báo cáo, văn bản, xử lý các nội dung đề nghị của UBND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ban HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 20 nghị quyết quy phạm pháp luật và 36 nghị quyết cá biệt; việc triển khai thực hiện các nghị quyết được các ban HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát.

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Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

Các ban HĐND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành và thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh; ban hành báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; thẩm tra, xử lý các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp về: đăng ký xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, tham mưu tổ chức các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh...

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Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh bám sát chương trình công tác Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các ban HĐND tỉnh; chủ động tham mưu, phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh bảo đảm kịp thời, chất lượng; tham mưu, chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo phục vụ tốt các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XIX; tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND tỉnh; tạo lập tài khoản cho đại biểu HĐND cấp xã triển khai theo kế hoạch tập huấn hệ thống số cho HĐND các xã, phường...

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Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, góp ý về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban phối hợp với các sở, ngành rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực nhưng không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoặc với các quy định pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế; kịp thời tham mưu bãi bỏ, sửa đổi hoặc thay thế theo quy định.

Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh; tiếp tục hoàn thiện các nội dung về chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND 2 cấp.

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Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...
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... và đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh. Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh, các cơ quan đã chủ động tham mưu tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh; triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và các kết luận sau giám sát, chất vấn; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban HĐND tỉnh bám sát chương trình công tác, chủ động triển khai các cuộc khảo sát, giám sát theo kế hoạch; tăng cường theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, các kiến nghị sau giám sát, cam kết và kết luận sau chất vấn. Đối với những nội dung chậm triển khai, các ban cần kịp thời tham mưu Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc hoặc tổ chức giải trình theo quy định.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp; tham mưu xây dựng cơ chế theo dõi việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và các nền tảng số phục vụ hoạt động của HĐND 2 cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

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Tags:

#Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh #Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh #HĐND tỉnh #Các ban HĐND tỉnh

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