Đảm bảo công tác tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh chuyên nghiệp, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 21/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) của HĐND tỉnh khóa XIX được tổ chức trong 2 ngày (từ ngày 25/6 - 26/6/2026). Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, tập trung xem xét các báo cáo thường kỳ theo quy định; thực hiện công tác nhân sự và quyết định nhiều cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 5.

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị; tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo sát sao, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng chuẩn bị các nội dung, bảo đảm tổ chức kỳ họp đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thường trực HĐND, ủy ban MTTQ các xã, phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại 24 điểm. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri đã có hơn 4.000 cử tri tham dự, tiếp nhận 434 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, trả lời và báo cáo với cử tri tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; công tác thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh được đổi mới, xác định rõ trách nhiệm của tổ trưởng trong việc chủ trì, điều hành. Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo hạ tầng kỹ thuật, cập nhật và số hóa tài liệu phục vụ kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chương trình kỳ họp được bố trí cơ bản khoa học, tiếp tục đổi mới theo hướng rút ngắn thời gian trình bày báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận, chất vấn và giải trình. Chủ tọa kỳ họp điều hành chủ động, linh hoạt, bám sát chương trình và diễn biến thực tế; kịp thời định hướng đại biểu tập trung vào vấn đề trọng tâm, nội dung còn có ý kiến khác nhau. Các nội dung về công tác nhân sự được thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Hoạt động thảo luận được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng. Phiên chất vấn được chuẩn bị công phu, nội dung bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề cử tri, Nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 26 nghị quyết. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai kịp thời, đúng định hướng...

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong quá trình diễn ra kỳ họp; đồng thời đề xuất các nội dung để tiếp tục triển khai hiệu quả các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp chuyên đề để nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh; đồng thời rà soát, phân công lại nhiệm vụ đối với các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách. Tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, bảo đảm nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cần mở rộng đối tượng chất vấn đối với các phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực để làm rõ hơn trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 5. Đồng thời khẳng định: kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, chất lượng tiếp tục được nâng lên trên nhiều phương diện.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.



Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chủ động chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh từ sớm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo.

Các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra, giữ tính độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau chất vấn. Các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh phát huy hơn nữa trách nhiệm trước cử tri, nâng cao chất lượng nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, chất vấn.

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh. Tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm công tác chuẩn bị các kỳ họp tiếp theo ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.