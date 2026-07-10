Các địa phương xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp HĐND giữa năm

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Thành Sen khóa II nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 10/7, HĐND phường Thành Sen khóa II nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ 3) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét, thông qua nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Nguyễn Tiến Cương - Phó Chủ tịch HĐND phường chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen khai mạc kỳ họp.

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2026 trình kỳ họp, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, phường Thành Sen đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và Đảng ủy phường, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm...

Cùng với đó, phường tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững QP-AN, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt.

Đồng chí Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 10,45%. Thương mại - dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng của địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 12,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 34,7% tổng mức bán lẻ toàn tỉnh. Đến cuối tháng 6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đạt hơn 754 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch tỉnh giao và 93% kế hoạch phường giao.

Đại biểu HĐND phường Thành Sen tham dự kỳ họp.

Cùng với phát triển kinh tế, phường Thành Sen tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; đồng thời quan tâm các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.​

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng xem xét các báo cáo tóm tắt tình hình thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo tình hình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2026; phân bổ nguồn tăng thu; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; các tờ trình cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại biểu Nguyễn Thị Huyền Trang - đại diện khối doanh nghiệp thảo luận tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND phường đã tiến hành thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2026, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030.

Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Thành Sen khoá II diễn ra trong 1 ngày. Trong chiều nay, kỳ họp tiếp tục chương trình chất vấn, trả lời chất vấn và tiến hành bế mạc.

Sáng 10/7, Thường trực HĐND phường Vũng Áng tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ 4) HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình KT-XH của phường trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, tổng giá trị sản phẩm các ngành ước đạt trên 60.235 tỷ đồng, tăng 15,15%. Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Các doanh nghiệp trên địa bàn duy trì ổn định; các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng công nghiệp tiếp tục được triển khai, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Đồng chí Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng khai mạc kỳ họp.

Công tác phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến nay, trên địa bàn phường có 568 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng mới 33 doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt trên 302 tỷ đồng, đạt 124,8% kế hoạch tỉnh giao và đạt 76,85% kế hoạch phường giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Vũng Áng báo cáo tại kỳ họp.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường đã triển khai thực hiện 7 dự án với tổng diện tích thu hồi 643 ha, ảnh hưởng đến 3.898 lượt hộ dân. Đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch 2 dự án; bàn giao mặt bằng một phần của 3 dự án; vận động 2.156 lượt hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 666 tỷ đồng...

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Võ Thị Như Long - Phó Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng báo cáo các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp.

Trong những tháng cuối năm, phường Vũng Áng sẽ tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường gặp gỡ, đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn; khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú, ăn uống phục vụ hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng; nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo đánh giá tình hình đầu tư phát triển và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; báo cáo các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp...

Trong phiên làm việc buổi chiều, kỳ họp tiếp tục chương trình chất vấn, trả lời chất vấn và tiến hành bế mạc.