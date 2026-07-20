Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chỉ đạo chữa cháy rừng tại xã Trường Lưu

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi với lực lượng chức năng về công tác chữa cháy rừng ở xã Trường Lưu.

Chiều 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Trường Lưu để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Vụ cháy thuộc địa phận thôn Phú Lộc, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Khoảng 13h30 ngày 20/7, tại khoảnh 1, tiểu khu 129B, gần chùa Bụt Sơn, thuộc địa phận thôn Phú Lộc, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Khu vực xảy ra cháy là rừng sản xuất, đã giao cho các hộ dân quản lý.

Theo ghi nhận ban đầu, hiện trạng rừng tại khu vực xảy ra cháy là keo lai và thông tái sinh. Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng kèm gió Tây Nam thổi mạnh khiến lửa lan nhanh. Khu vực cháy có địa hình dốc gây khó khăn cho công tác tiếp cận và khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy rừng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân đã tiếp cận hiện trường để chữa cháy rừng. Các mũi lực lượng được tổ chức mở đường băng cản lửa, phát dọn thực bì, khoanh vùng khu vực cháy và dập lửa.

Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, đến 17h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp thời tiết nắng nóng, một số điểm cháy vẫn tiềm ẩn nguy cơ lan rộng. Các lực lượng đang tập trung mở đường băng cản lửa, khoanh vùng hiện trường và xử lý dứt điểm các điểm cháy còn lại.

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, kiểm lâm và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy để sớm khống chế các điểm phát lửa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng phối hợp để sớm dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió lớn, địa hình phức tạp, việc mở các tuyến đường băng cản lửa, khoanh vùng đám cháy có ý nghĩa quan trọng, góp phần ngăn đám cháy lan rộng. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng để dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất.

Cùng đó, cần sớm xác định diện tích rừng bị thiệt hại; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.