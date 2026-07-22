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Tiếp tục nghiên cứu việc chuyển văn phòng đăng ký đất đai về xã

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Đây là thông tin mới nhất về việc kiện toàn hệ thống văn phòng đăng ký đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến cử tri, người dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có thông tin về kiến nghị kiện toàn hệ thống văn phòng đăng ký đất đai để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tổng kết và đánh giá toàn diện cả về lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống cơ quan đăng ký đất đai.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tổng kết và đánh giá toàn diện cả về lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống cơ quan đăng ký đất đai.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đang được giao chủ trì xây dựng Luật Đất đai sửa đổi. Quá trình này sẽ nghiên cứu, tổng kết và đánh giá toàn diện cả về lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống cơ quan đăng ký đất đai theo hướng thống nhất, hiện đại, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Gần đây, gửi kiến nghị đến Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Trị đề xuất nghiên cứu, xem xét chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cho UBND cấp xã và thực hiện tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai theo đúng định hướng tại Nghị quyết 105 của Chính phủ.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị Bộ Nội vụ kiến nghị Chính phủ xem xét giữ nguyên mô hình Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, không thực hiện sắp xếp về đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ngành.

Trả lời các nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, tổ chức bộ máy đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, trong đó có công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Hiện nay, theo nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2025 để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai nêu trên.

Trong thời gian chưa ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, việc sắp xếp, kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ ghi nhận ý kiến của địa phương và sẽ nghiên cứu, tham gia, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung này khi có yêu cầu.

Tại nghị quyết 105, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, lĩnh vực sự nghiệp khác...

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường sắp xếp theo hướng tối đa không quá 7 đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tương ứng với 7 lĩnh vực.

Bao gồm đăng ký đất đai, phát triển quỹ đất, khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ môi trường, quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên, quản lý đê điều, trong đó giao 1 đơn vị phục vụ quản lý nhà nước (nếu có) và không tính các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên...

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Tags:

#đăng ký đất đai #bộ nông nghiệp #chính quyền địa phương #quản lý đất đai #sửa đổi luật đất đai #hệ thống đăng ký #cải cách hành chính

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