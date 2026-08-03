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Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

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Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 3/8/2026 với 483/484 đại biểu có mặt tán thành.

Ông Nguyễn Tiến Hải làm Bộ trưởng sau 13 ngày được Thủ tướng giao giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Người tiền nhiệm là ông Đỗ Thanh Bình đã được Bộ Chính trị điều động trở lại làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, và được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, ngày 3/8. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, ngày 3/8. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải 61 tuổi, quê Cà Mau; thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Trưởng thành từ công tác đoàn tại tỉnh Minh Hải (cũ), ông Nguyễn Tiến Hải lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Bí thư Huyện đoàn U Minh, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh đoàn Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Cà Mau.

Năm 2001, ông chuyển sang công tác trong chính quyền tỉnh Cà Mau, kinh qua các cương vị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và đảm nhiệm vị trí này 5 năm. Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Sau khi Kiên Giang và An Giang sáp nhập vào tháng 7/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tại Đại hội 14 của Đảng hồi tháng 1, ông tái cử Ủy viên Trung ương. Ba tháng sau, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Ngọc Thành
Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Ngọc Thành

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính, chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm, người có công, thanh niên, bình đẳng giới, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ cùng nhiều lĩnh vực khác.

Giúp việc Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải hiện có 6 Thứ trưởng gồm các ông Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương và bà Nguyễn Thị Hà.

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#Nguyễn Tiến Hải #Bộ Nội vụ #Chính phủ #quyết định #quốc hội #bổ nhiệm #Chính trị

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