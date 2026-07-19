Dịch vụ công lưu động ở Thành Sen: Từ chờ dân tới chủ động đến với dân

Sau cuộc giao ban ngắn tại trụ sở, Tổ Dịch vụ công lưu động Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen đến hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú.

Mỗi sáng, sau cuộc giao ban ngắn tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ Dịch vụ công lưu động phường Thành Sen lại mang theo máy tính, máy in, con dấu lên đường đến các khu dân cư, bắt đầu một ngày đưa dịch vụ công đến với người dân tại nơi cư trú. Điểm đến của họ là những ngôi nhà có người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách hay những công dân gặp khó khăn trong việc đi lại để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Trần Hữu Sĩ, TDP 26 cho biết: “Tôi năm nay đã gần 80 tuổi, đi lại khó khăn nên mỗi lần làm giấy tờ, việc đi đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường rất vất vả. Nay cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhanh, tôi thấy đây là cách làm rất thiết thực. Nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người sức khoẻ yếu để vừa giảm bớt công sức đi lại, vừa rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính và giảm bớt áp lực tại bộ phận “một cửa” của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường".

Vợ chồng ông Trần Hữu Sĩ đã gần 80 tuổi nên gặp khó khăn trong việc đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để thực hiện một số thủ tục hành chính.

Cũng như ông Sĩ, bà Võ Thị Tùng tại TDP 20 cũng có nhu cầu chứng thực bản sao từ bản chính. Vì sức khoẻ yếu, không tiện đi lại, bà đã được Tổ Dịch vụ công lưu động phường Thành Sen hỗ trợ hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định.

Bà Tùng chia sẻ: “Chồng tôi bị ốm nặng, phải nằm một chỗ nên không thể đi lại để làm thủ tục. Nhờ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và cơ quan bảo hiểm xã hội đến tận nhà hỗ trợ làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, gia đình tôi rất yên tâm. Chỉ cần đăng ký trước, cán bộ sẽ chủ động liên hệ, hẹn thời gian và đến tận nơi hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, hoàn tất thủ tục nhanh gọn, chu đáo”.

﻿ Dịch vụ công lưu động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Mô hình dịch vụ công lưu động phường Thành Sen được ra mắt từ đầu tháng 7 vừa qua và là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh triển khai mô hình này. Mô hình thành lập Tổ Dịch vụ công lưu động thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, Theo đó, tổ sẽ trực tiếp đến tận nhà, địa bàn cư trú để chủ động hỗ trợ người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thay vì chờ dân đến như trước đây.

Theo kế hoạch, mô hình ưu tiên phục vụ người cao tuổi, người khuyết tật, người đang điều trị bệnh, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp đặc biệt gặp khó khăn trong việc đi lại.

Khi có nhu cầu, người dân chỉ cần đăng ký qua đường dây nóng, Zalo OA, tổ dân phố hoặc người thân đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ sẽ chủ động rà soát, hẹn thời gian và đến tận nơi để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chứng thực, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoặc trả kết quả theo quy định.

​Phạm vi phục vụ của mô hình dịch vụ công lưu động gồm: a) Thực hiện trực tiếp tại nhà: - TTHC về chứng thực bản sao từ bản chính. - TTHC về chứng thực chữ ký. - TTHC về chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định. - Tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục đủ điều kiện thực hiện ngoài trụ sở. - Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. b) Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến Đối với các thủ tục hành chính không thuộc phạm vi thực hiện lưu động, Tổ Dịch vụ công lưu động có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ; hỗ trợ sử dụng tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến; hướng dẫn thanh toán trực tuyến (nếu có); theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ và thực hiện trả kết quả tại nơi cư trú theo nhu cầu của công dân hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

​Điểm khác biệt của mô hình là người dân được đồng hành xuyên suốt từ khâu tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tiến độ đến trả kết quả. Đối với những trường hợp cấp bách, tổ dịch vụ công lưu động sẽ ưu tiên bố trí thực hiện ngay trong ngày nếu đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của mô hình không đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính tại nhà mà là thay đổi phương thức phục vụ của chính quyền. Chúng tôi mong muốn bất kỳ người dân nào, đặc biệt là người già, người khuyết tật, người bệnh hay các gia đình chính sách đều có thể tiếp cận dịch vụ công một cách thuận lợi nhất”.

Theo ghi nhận, từ khi bắt đầu triển khai, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen đã tiếp nhận gần 300 hồ sơ đăng ký thực hiện dịch vụ công lưu động, cho thấy nhu cầu và sự đồng thuận cao của người dân đối với mô hình phục vụ hành chính chủ động, thuận tiện ngay tại cơ sở.

Các thủ tục được Tổ Dịch vụ công lưu động phường tiếp nhận, giải quyết nhanh theo đúng quy định.

Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng có nhu cầu trên địa bàn, tăng cường phối hợp với tổ dân phố, các đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng để chủ động nắm bắt thông tin, không chờ người dân phản ánh mới hỗ trợ.

Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với các thủ tục đủ điều kiện thực hiện ngoài trụ sở, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện và phục vụ. Đây cũng là cơ sở để phường tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và từng bước nhân rộng mô hình trong thời gian tới, hướng tới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và sự hài lòng của người dân.