Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Hoạt động sản xuất pack pin tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES ở KKT Vũng Áng.

Mục tiêu tổng quát mà kế hoạch đưa ra là phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Hà Tĩnh theo hướng lấy nhu cầu thực tiễn của tỉnh và thị trường làm trung tâm; tập trung phát triển, làm chủ các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ các lĩnh vực có lợi thế trên địa bàn tỉnh như: công nghiệp, năng lượng, logistics, cảng biển, cửa khẩu, nông nghiệp, văn hóa, du lịch và môi trường, qua đó hình thành lực lượng doanh nghiệp công nghệ số có tiềm lực tham gia trực tiếp giải quyết các bài toán phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước mở rộng ra thị trường trong nước và quốc tế, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng GRDP và phát triển kinh tế số bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, hình thành 3 - 5 doanh nghiệp công nghệ số nòng cốt của tỉnh có năng lực phát triển, tích hợp và vận hành nền tảng số, nền tảng dữ liệu, nền tảng AI phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ số. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh tương đương mức trung bình của các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ. Trên 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ số.

Có ít nhất 3 sản phẩm nền tảng/giải pháp số do doanh nghiệp công nghệ số trong tỉnh phát triển được ứng dụng hiệu quả để giải quyết trực tiếp các bài toán lớn của tỉnh (đô thị, nông thôn mới thông minh, môi trường, logistics, y tế, giáo dục, du lịch, ...); phấn đấu mỗi năm có 2-3 bài toán lớn của các ngành, lĩnh vực được triển khai.

Nghiên cứu hình thành trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; có tối thiểu 3 vườn ươm/khu làm việc chung/trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phấn đấu thực hiện tối thiểu 1 hoạt động cấp phép và triển khai thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ phù hợp điều kiện thực tiễn phát triển công nghiệp công nghệ số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hoàn thiện khung pháp lý về công nghiệp công nghệ số.

Cơ bản hoàn thiện Cổng Dữ liệu mở tỉnh Hà Tĩnh; 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện công bố, chia sẻ dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) để cộng đồng doanh nghiệp khai thác, phát triển sản phẩm. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ số bình quân 1.000 lượt người/năm; kết nối, hình thành đội ngũ, mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về công nghệ số để dẫn dắt, thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh.

Năng suất lao động tăng tối thiểu 15% do doanh nghiệp áp dụng các nền tảng số phục vụ quản trị, sản xuất và kinh doanh. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%.

Kế hoạch đã đưa ra 5 nhóm giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra.

Theo đó, đối với nhóm giải pháp phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ số gắn với định hướng của tỉnh, tập trung đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư cả trong nước và nước ngoài theo hướng chủ động, tạo cơ chế thông thoáng, linh hoạt gắn với các chính sách ưu đãi đặc thù nhằm thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và làm chủ công nghệ số chiến lược, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, dịch vụ số và dịch vụ hỗ trợ ngành công nghiệp số vào khu kinh tế, khu công nghiệp... Thúc đẩy khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ số ứng dụng, chuyển giao, sản xuất sản phẩm công nghệ số gắn với nhu cầu định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh trong giai đoạn tới: Đô thị thông minh; công nghiệp, chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo; các ngành công nghiệp mới, công nghệ cao, công nghệ chiến lược; logistics, cảng biển thông minh, cửa khẩu thông minh; thương mại, dịch vụ số; nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu.

Đối với nhóm giải pháp phát triển doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ số, sẽ hình thành và phát triển các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn, bao gồm các dịch vụ: tư vấn, thiết kế, triển khai quản lý, vận hành hệ thống; đào tạo, số hóa, xử lý dữ liệu; bảo hành, bảo trì, sửa chữa; xuất bản, phân phối sản phẩm công nghệ số; cung cấp sản phẩm công nghệ số dưới dạng dịch vụ và các dịch vụ công nghệ số khác. Khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh tham gia tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược do tỉnh chủ trì nghiên cứu, làm chủ; thúc đẩy phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm công nghệ số nội địa. Áp dụng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh có đủ năng lực chủ trì giải quyết các bài toán lớn của tỉnh, chú trọng các lĩnh vực công ích như: hành chính công, y tế, giáo dục, quản lý đô thị thông minh, môi trường, xã nông thôn mới thông minh, hiện đại; trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC và các nền tảng phục vụ đồng bộ cho IOC; cửa khẩu thông minh; mô hình khu kinh tế/khu công nghiệp/cụm công nghiệp thông minh; căng tin số tại trường học; bản đồ số.

Đối với nhóm giải pháp phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số; thị trường và chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông nâng cấp hạ tầng viễn thông; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông trong triển khai phát triển hạ tầng số; tạo điều kiện thuận lợi theo quy định pháp luật để mở rộng vùng phủ sóng, phát triển hạ tầng băng rộng, chia sẻ hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ Internet băng thông rộng và mạng di động thế hệ mới của tỉnh đạt chuẩn quốc gia với độ phủ rộng khắp; triển khai các nền tảng điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu dùng chung và mô hình chia sẻ hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ hoạt động quản lý nhà nước.

Thúc đẩy hợp tác, liên kết với các tập đoàn kinh tế lớn trong nước như Vingroup, FPT… nhằm tận dụng nguồn lực về công nghệ, nhân lực chất lượng cao và kinh nghiệm triển khai thực tiễn. Trên cơ sở đó, chủ động đặt hàng, mời gọi các tập đoàn tham gia đầu tư, hỗ trợ tỉnh trong nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ trọng điểm. Từng bước hình thành và phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp. Ưu tiên áp dụng mô hình thuê dịch vụ điện toán đám mây, hợp tác công - tư hoặc thuê hạ tầng trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế để phát triển Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm an toàn thông tin, tính sẵn sàng cao và khả năng dự phòng thảm họa; trường hợp cần thiết, xem xét đầu tư hạ tầng phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Đối với nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp công nghệ số, kết nối trí thức, nhà khoa học, đặc biệt là người Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài hướng về quê hương, tư vấn cho tỉnh nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương. Thông qua các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ số, đặc biệt là con em người Hà Tĩnh tốt nghiệp tại các trường đại học uy tín về làm việc, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Trong nhóm giải pháp cuối cùng là cơ chế, chính sách, tập trung nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách để hình thành và phát triển thị trường công nghệ số thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh thông qua việc ưu tiên đặt hàng nhiệm vụ ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo giải quyết các bài toán trong hoạt động của chính quyền số 2 cấp; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ trong quản lý nguồn lực, sản xuất và xúc tiến thương mại, đặc biệt là ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất, quản trị kho bãi và chuỗi cung ứng. Triển khai áp dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù của Trung ương về đầu tư, thuế, đất đai, nhân lực chất lượng cao và các chính sách có liên quan đối với doanh nghiệp công nghệ số; doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, máy móc, công cụ, sản xuất sản phẩm phụ trợ cung cấp dịch vụ công nghệ số. Nghiên cứu, tham mưu bổ sung các chính sách đột phá của tỉnh để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số...

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối tổng hợp, điều phối, tổ chức triển khai kế hoạch; nghiên cứu, tham mưu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách đồng bộ, đột phá của tỉnh về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số.