Hà Tĩnh: Hơn 70.000 tài khoản VNeID được kích hoạt từ Chiến dịch Mùa hè số

Theo số liệu từ Công an tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh đã thu nhận 1.381.453 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Riêng từ ngày 1/4/2026 (thời điểm triển khai chiến dịch cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi), toàn tỉnh đã kích hoạt 151.747 tài khoản. Quá trình thực hiện, một số địa phương có tỷ lệ kích hoạt cao như các xã: Đức Đồng, Toàn Lưu, Kỳ Lạc, Mai Hoa, Vũng Áng, Kỳ Xuân.

﻿ Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Ngày 3/6/2026, Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 (Tổ công tác Đề án 06) đã tổ chức ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06” (gọi tắt là "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID"). Các địa phương đã thành lập 69 đội và 1.751 tổ công tác trực tiếp xuống thôn, tổ dân phố để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt...

Từ khi triển khai chiến dịch đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 70.387 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt. Một số địa phương có kết quả đạt cao như: Thành Sen (3.265 tài khoản); Trần Phú (2.512 tài khoản); Can Lộc (2.433 tài khoản); Đức Thịnh (2.324 tài khoản); Sông Trí (2.369 tài khoản); Hải Ninh (2.287 tài khoản)...

Về kết quả tích hợp giấy tờ trên VNeID, toàn tỉnh có 249.645 trường hợp được tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội; 561.817 trường hợp tích hợp thông tin thẻ BHYT phục vụ hình thành sổ sức khoẻ điện tử; 316.657 trường hợp tích hợp giấy phép lái xe; 141.391 trường hợp tích hợp BHXH.

Đội thanh niên xung kích tình nguyện xã Cẩm Duệ hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2.

Thời gian tới, UBND các xã, phường sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, các nền tảng số; thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà để hỗ trợ người dân kích hoạt, tích hợp giấy tờ, đặc biệt ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người không có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Công an các xã, phường hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ thiết yếu lên VNeID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội...; kịp thời cập nhật, điều chỉnh các trường hợp sai sót thông tin đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác phát triển công dân số.

Sở Y tế tăng cường tuyên truyền trực quan tại các khu vực tiếp đón, làm thủ tục khám chữa bệnh về việc sử dụng VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế bản giấy; góp phần giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính cho người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với lực lượng công an hoàn thành việc kích hoạt tài khoản định danh cho số công dân là học sinh từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi trước ngày 31/7/2026; chủ động lồng ghép nội dung về định danh điện tử, chuyển đổi số vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giờ chào cờ, sinh hoạt lớp để nâng cao nhận thức, giúp học sinh dần tiếp cận với chuyển đổi số.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đoàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận, khai thác các nền tảng số, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng VNeID, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh...

