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Hà Tĩnh công khai 100% thủ tục hành chính trên môi trường số

Dương Phương
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(Baohatinh.vn) - Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

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Các thủ tục hành chính được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tích hợp trên các nền tảng số tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tra cứu, thực hiện.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tích hợp trên các nền tảng số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tra cứu, thực hiện thủ tục.

Để hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành 223 quyết định công bố 1.003 thủ tục mới, 1.844 thủ tục thay thế, sửa đổi, bổ sung và 333 thủ tục bãi bỏ.

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Các thủ tục hành chính được niêm yết tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các xã, phường.

Bên cạnh việc công khai trên môi trường số, các thủ tục hành chính còn được niêm yết tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các xã, phường. Các cơ quan, đơn vị cũng đã đẩy mạnh việc ứng dụng mã QR để người dân dễ dàng tra cứu thủ tục hành chính.

Việc công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên môi trường số không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước mà còn giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đây cũng chính là giải pháp quan trọng thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và cải thiện chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

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Tags:

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Chủ đề Cải cách hành chính

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