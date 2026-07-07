Hà Tĩnh công khai 100% thủ tục hành chính trên môi trường số

(Baohatinh.vn) - Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tích hợp trên các nền tảng số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tra cứu, thực hiện thủ tục.
Để hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành 223 quyết định công bố 1.003 thủ tục mới, 1.844 thủ tục thay thế, sửa đổi, bổ sung và 333 thủ tục bãi bỏ.
Bên cạnh việc công khai trên môi trường số, các thủ tục hành chính còn được niêm yết tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các xã, phường. Các cơ quan, đơn vị cũng đã đẩy mạnh việc ứng dụng mã QR để người dân dễ dàng tra cứu thủ tục hành chính.
Việc công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên môi trường số không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước mà còn giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Đây cũng chính là giải pháp quan trọng thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và cải thiện chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được ký kết nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn Hà Tĩnh.
Qua Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh), toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến công khai kết quả được thực hiện trên nền tảng số. Chính quyền không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn chuyển sang điều hành dựa trên dữ liệu, minh bạch hơn và chủ động hơn trong phục vụ người dân.
Thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thuê bao di động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT Hà Tĩnh) huy động tối đa nhân lực trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ người dân cập nhật thông tin.
Với những tính năng ưu việt, nhất là dễ dàng gửi thông tin và theo dõi quá trình xử lý nên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút người dân cài đặt, sử dụng.
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