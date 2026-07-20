Xử lý “điểm nghẽn”, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành “Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị” (gọi tắt là kế hoạch hành động 100 ngày).

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mai Phụ.

Kế hoạch được thực hiện trong 100 ngày làm việc, từ 10/7 - 30/11/2026, nhằm tăng cường xử lý các “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số của hệ thống chính trị. Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng dựa trên dữ liệu; giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc thiết lập kỷ luật, nguyên tắc thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng được đặt ra, nhằm khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, thiếu đồng bộ. Triển khai tinh thần chỉ đạo này, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, gắn với thực tiễn giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân được hướng dẫn các thao tác trực tuyến khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Đã kết thúc giờ làm việc buổi chiều nhưng các cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mai Phụ vẫn miệt mài bên màn hình máy tính để xử lý những hồ sơ vừa tiếp nhận. “Hết giờ không hết việc” trở thành nhịp làm việc quen thuộc của họ để hạn chế tối đa việc trễ hẹn hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

Ông Phan Văn Thắm - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mai Phụ cho biết: “Triển khai kế hoạch hành động 100 ngày, chúng tôi xây dựng mô hình ”Ngày thứ 7 về với cộng đồng”; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng; phân công cán bộ phối hợp với lực lượng tại 12 thôn trên địa bàn trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ”.

Bà Trần Thị Mai được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mai Phụ hướng dẫn tận tình.

Đến trung tâm giải quyết thủ tục đất đai vào cuối giờ chiều, bà Trần Thị Mai (thôn Vĩnh Lộc, xã Mai Phụ) chia sẻ: “Dù đến muộn nhưng tôi vẫn được cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cụ thể. Thủ tục được giải thích rõ ràng nên tôi yên tâm, không phải đi lại nhiều lần”.

Không chỉ riêng Mai Phụ, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tiến hành rà soát, hoàn thiện quy trình, giảm khâu trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được công khai; những trường hợp chậm trễ, gây phiền hà được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình đưa mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ vào đánh giá, xếp loại thi đua.

Ông Hoàng Minh Tân - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình cho biết: “Chúng tôi công khai quy trình, thời gian giải quyết và số điện thoại tiếp nhận phản ánh để người dân giám sát. Những trường hợp xử lý chậm sẽ bị nhắc nhở, đưa vào đánh giá thi đua. Việc lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo sẽ trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức”.

Từ những giải pháp cụ thể ở cơ sở, kế hoạch hành động 100 ngày được coi là một trong những giải pháp từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức quản lý, điều hành và phục vụ. Trọng tâm là hướng đến nền hành chính số, vận hành dựa trên dữ liệu, giảm tối đa thủ tục rườm rà, nâng cao trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp.

Việc triển khai thủ tục hành chính tại các địa phương, đơn vị phải bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Mỗi nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm cụ thể, có thể kiểm chứng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

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