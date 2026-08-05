Phát huy lợi thế của các địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Chủ trì buổi làm việc.

Chiều 5/8, tại UBND xã Can Lộc, Đoàn công tác số 7 của BTV Tỉnh ủy tổ chức làm việc với các xã: Can Lộc, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Hà Linh, Hương Bình nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm 2026 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Các đồng chí: Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác số 7 của BTV Tỉnh ủy; Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Võ Xuân Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Can Lộc chủ trì.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, các xã: Can Lộc, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Hà Linh, Hương Bình đã tập trung cao độ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, kết luận của trung ương, của tỉnh thành nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của 6 xã thuộc địa bàn Đoàn công tác số 7 phụ trách.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được triển khai bài bản, chặt chẽ, có sự đồng thuận cao.

Kinh tế các địa phương phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm nhiều xã đạt cao, vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thu ngân sách vượt kế hoạch tỉnh giao. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng kêu gọi đầu tư nhằm đảm bảo cho tăng trưởng, tập trung thu ngân sách…

Lãnh đạo xã Hà Linh trao đổi tại buổi làm việc.

Công tác an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững được quan tâm triển khai thường xuyên. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao; các địa phương chủ động chuẩn bị tốt việc sáp nhập trường học trên địa bàn. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Các xã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện và vận hành tốt trung tâm hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Can Lộc trao đổi tại buổi làm việc.

Trong những tháng cuối năm, các địa phương xác định, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung của từng xã; tiếp nhận và xử lý các nội dung liên quan đến đất đai, tài sản công, tài sản dôi dư, hồ sơ hành chính công; rà soát, thống nhất các quy định, quy ước ở khu dân cư, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý địa bàn sau sáp nhập. Chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy các thôn sau sắp xếp, kiện toàn, đảm bảo các mục tiêu của từng xã được triển khai bài bản, đạt kết quả cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã Can Lộc, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Hà Linh, Hương Bình đã thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung về công tác cán bộ, nguồn lực tài chính, hỗ trợ cơ chế, chính sách, chuyển giao khoa học - kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực của địa phương; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới…

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn công tác và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh đã làm rõ một số vấn đề vướng mắc phát sinh tại các địa phương, đồng thời trao đổi một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương các xã: Can Lộc, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Hà Linh, Hương Bình trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị các xã tiếp tục bám sát chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảng các cấp, các văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy để chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện bộ máy, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực thi công vụ; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu các xã triển khai các chương trình hành động, phát động phong trào thi đua sôi nổi tại các thôn, tạo sự đồng thuận xã hội. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung của từng xã; rà soát các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài...

Lưu ý thêm một số vấn đề về các lĩnh vực phòng chống thiên tai, giáo dục, y tế…, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ các xã tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cao, phát huy tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn.