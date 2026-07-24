Lấy ý kiến sửa đổi các dự án luật về đầu tư, ngân sách và hải quan

Sáng 24/7, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và Chi cục Hải quan Khu vực XI tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện Sở Tài chính, Chi cục Hải quan Khu vực XI và các đơn vị, sở, ngành liên quan. Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, lãnh đạo Sở Tài chính và Chi cục Hải quan Khu vực XI chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, huy động và phân bổ nguồn lực công, triển khai các chương trình, dự án đầu tư công, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các quy định của pháp luật về hải quan cũng từng bước được hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện, một số quy định của pháp luật đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc, bất cập cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi, hoàn thiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng. Đối với dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), các đại biểu đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư công; cơ chế phân cấp, phân quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính góp ý dự thảo luật.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, các đại biểu đề xuất rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và tính thống nhất của các nội dung được sửa đổi, bổ sung với các luật chuyên ngành có liên quan.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Hải Quan Khu vực XI phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, đại biểu góp ý về các quy định liên quan đến hiện đại hóa, chuyển đổi số và thực hiện thủ tục hải quan điện tử; quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và kiểm tra sau thông quan; phân định trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hải quan và công chức hải quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn đối với các dự án luật. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn thiện báo cáo gửi các cơ quan của Quốc hội.