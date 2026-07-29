Hà Tĩnh phấn đấu làm sạch dữ liệu đất đai trước ngày 30/11

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành, lãnh đạo Sở NN&MT, Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 29/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong tổ chức thực hiện làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng lãnh đạo Sở NN&MT, Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ NN&MT, Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Trương Văn Cường trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, tỉnh đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo và tổ công tác cấp tỉnh; đồng thời ban hành kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa của việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026; triển khai thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở rà soát, thống kê và phân loại hiện trạng cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai các giải pháp phù hợp, tỉnh tiếp tục tập trung chuẩn hóa, làm giàu và làm sạch dữ liệu. Đến ngày 27/7/2026, tổng số thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh là 2.785.027.

Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Số thửa đất đã có dữ liệu thuộc tính là 1.406.521, đạt 50,5% so với tổng số thửa đất; số thửa đất đã được rà soát, bổ sung thông tin, làm “đúng - đủ - sạch - sống” là 1.022.637, đạt tỷ lệ 72,7% so với tổng số thửa đất đã có dữ liệu thuộc tính. Hà Tĩnh nằm trong nhóm các địa phương có kết quả khá về tỷ lệ dữ liệu đất đai đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 383.884 thửa đã có dữ liệu thuộc tính cần làm sạch; 1.378.506 thửa mới chỉ có dữ liệu không gian (chiếm 49,5% so với tổng số thửa đất).

Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn phát biểu tại hội nghị.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU (Chỉ thị số 15) về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả; người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến Nguyễn Đức Công phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, bảo đảm dữ liệu đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nguyễn Cao Sâm phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai cũng đã hướng dẫn quy trình làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai với các nội dung trọng tâm như: thực hiện làm sạch đối với các thửa đất đã có dữ liệu thuộc tính; thực hiện xây dựng bổ sung dữ liệu đối với các thửa đất chỉ có dữ liệu không gian; thực hiện đối với các thửa đã giao đất theo quy hoạch chi tiết các khu dân cư nhưng chưa cập nhật dữ liệu không gian…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường bám sát Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong những tháng cuối năm; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sở NN&MT phát huy vai trò cơ quan thường trực, tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, theo dõi tiến độ hằng tuần; chủ động phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cơ chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện của từng địa phương; đưa các dữ liệu đã hoàn thiện vào khai thác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan trong xác thực thông tin chủ sử dụng đất, đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo công an cấp xã phối hợp tích cực với chính quyền địa phương để hoàn thành việc xác minh các trường hợp còn sai lệch thông tin.

Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ chủ động tham mưu bố trí đầy đủ kinh phí, hạ tầng công nghệ, phần mềm và các điều kiện cần thiết để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả. UBND các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò của các thôn, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể và tổ chuyển đổi số cộng đồng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, đăng ký đất đai, cung cấp hồ sơ, giấy tờ để hoàn thiện cơ sở dữ liệu; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng tuần theo quy định.

Đồng thời, kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt; kiên quyết phê bình, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra chậm tiến độ hoặc báo cáo không trung thực.