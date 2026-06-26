Triển khai nghị quyết đặc thù đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư

Chiều 26/6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 31 ngày 24/6/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chủ trì điểm cầu Trung ương. Lãnh đạo Sở Tài chính điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị đã được nghe đại diện Bộ Tài chính phổ biến các điểm chính để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 31 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, chủ tịch UBND cấp tỉnh được trao quyền quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, kể cả tài sản do cơ quan Trung ương chuyển giao cho địa phương.

Đối với các trường hợp đặc biệt, việc chuyển giao nhà, đất về địa phương được thực hiện theo nguyên trạng, kể cả khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thiếu hoặc mất hồ sơ pháp lý, chưa xử lý xong lấn chiếm hoặc chưa xác định đầy đủ ranh giới.

Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị.

Cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, chủ tịch UBND cấp xã quyết định việc chuyển đổi công năng, nhà đất dôi dư sang mục đích công cộng. Trường hợp công trình hiện hữu không phù hợp, cơ quan có thẩm quyền được quyết định phá dỡ, kể cả khi tài sản vẫn còn sử dụng được và chưa hết thời gian khấu hao.

Ngoài ra, nhà, đất dôi dư có thể được bố trí sử dụng tạm thời cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang khi có nhu cầu.

Thời hạn cho thuê nhà tối đa là 10 năm và được gia hạn không khống chế số lần nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 108 năm 2024. Trường hợp địa phương có nhu cầu cho thuê nhà trên 10 năm, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc chuyển giao nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh điều chỉnh lại quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao, giao nhiệm vụ tiếp nhận để thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính cũng đã trả lời các câu hỏi của đại biểu xung quanh việc triển khai Nghị quyết số 31 của Chính phủ với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn kết luận hội nghị. Ảnh: VOV.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định: Nghị quyết số 31 của Chính phủ là chưa từng có trong tiền lệ, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc quản lý, sắp xếp, xử lý tài sản công, đặc biệt là nhà, đất dôi dư, không chỉ nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho bộ máy mới sau sắp xếp mà còn là nhiệm vụ khơi thông nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố phải xác định xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tăng cường quản lý, giám sát để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng cơ chế, chính sách đặc thù để trục lợi khi xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

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