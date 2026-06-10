Vẫn còn tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiện nay vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội rất quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Theo dự kiến Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ngày 10/6/2026, dự phòng sáng 24/6/2026.

Tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến đối với: Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 về thành lập Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

UBTVQH cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027 - 2030; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2026 và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.