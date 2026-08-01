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Chính trị

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

P.V
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW ngày 31/7/2026 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Theo Quyết định số 209-QĐ/TW ngày 31/7/2026, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2026.

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương này và giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

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