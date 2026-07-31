Hà Tĩnh chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ sản xuất, kinh doanh

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia làm việc với UBND tỉnh.

Ngày 31/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia do Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp, làm việc với đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh cùng các đơn vị có mục tiêu trọng điểm trên địa bàn.

Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra thông tin về tình hình phòng, chống khủng bố trên phạm vi cả nước; những âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng khủng bố; đồng thời ghi nhận những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong công tác phòng, chống khủng bố thời gian qua.

Hà Tĩnh là địa bàn có vị trí quan trọng về bảo đảm an ninh quốc gia, với nhiều mục tiêu, công trình quan trọng. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh đã chủ động nhận diện các nguy cơ, triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống khủng bố; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn.

Các mục tiêu trọng điểm cũng chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Qua kiểm tra cho thấy, trên địa bàn Hà Tĩnh không xảy ra các vụ việc liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; an ninh, trật tự được bảo đảm, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh và các đơn vị thành viên tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung liên quan; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động ứng phó với các tình huống, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định, Hà Tĩnh luôn xác định công tác phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm; chủ động rà soát, bổ sung các phương án bảo vệ mục tiêu; tăng cường phối hợp, thường xuyên tổ chức diễn tập, nâng cao khả năng xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ.