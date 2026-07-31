Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Hà Tĩnh chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ sản xuất, kinh doanh

Văn Hùng - Hồng Nhung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia ghi nhận kết quả công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn tại Hà Tĩnh; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, chủ động xử lý tình huống.

bqbht_br_11.jpg
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia làm việc với UBND tỉnh.

Ngày 31/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia do Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp, làm việc với đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh cùng các đơn vị có mục tiêu trọng điểm trên địa bàn.

bqbht_br_3.jpg
Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra thông tin về tình hình phòng, chống khủng bố trên phạm vi cả nước; những âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng khủng bố; đồng thời ghi nhận những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong công tác phòng, chống khủng bố thời gian qua.

Hà Tĩnh là địa bàn có vị trí quan trọng về bảo đảm an ninh quốc gia, với nhiều mục tiêu, công trình quan trọng. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh đã chủ động nhận diện các nguy cơ, triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống khủng bố; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn.

Các mục tiêu trọng điểm cũng chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Qua kiểm tra cho thấy, trên địa bàn Hà Tĩnh không xảy ra các vụ việc liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; an ninh, trật tự được bảo đảm, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh và các đơn vị thành viên tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung liên quan; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động ứng phó với các tình huống, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn trong thời gian tới.

4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định, Hà Tĩnh luôn xác định công tác phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm; chủ động rà soát, bổ sung các phương án bảo vệ mục tiêu; tăng cường phối hợp, thường xuyên tổ chức diễn tập, nâng cao khả năng xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tin liên quan

Tags:

#chống khủng bố #hoàn thiện các phương án #an ninh quốc gia

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!