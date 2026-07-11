29 liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng có thể là biệt động Sài Gòn và bộ binh

Nhận định được thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, nêu sáng 11/7, khi đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo thiếu tướng Trung, sau một tuần tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 29 hài cốt nằm xếp thành nhiều lớp trong hố sâu khoảng 2m. Các di vật thu được mang đặc trưng của quân giải phóng và lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ hai từ phải sang), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, sáng 11/7. Ảnh: Đình Văn

Từ ngày 4/7, đội quy tập đào rãnh đầu tiên rộng 25 m2, tìm thấy 11 hài cốt. Trong hai ngày 9 và 10/7, lực lượng tiếp tục phát hiện 18 hài cốt tại hố rộng khoảng 20 m2. Khu vực tìm kiếm hiện được mở rộng thành rãnh hình chữ T, dài khoảng 50 m, rộng 3 m.

Trong số các hài cốt, lực lượng chức năng bước đầu xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, qua giấy tờ tùy thân và đối chiếu tài liệu lịch sử. Đơn vị này từng tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm trong túi đựng thi thể thường được dùng để an táng chiến sĩ của quân đội Mỹ. Ảnh: Đình Văn

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá việc phát hiện các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng là điểm nhấn của đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Ông yêu cầu công tác tìm kiếm phải được thực hiện tận tâm, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh.

Hoạt động tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt và xác định danh tính từ 18.000 mẫu sinh phẩm.