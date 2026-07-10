Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Sáng 10/7, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Chỉ tính riêng trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập thêm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng sử dụng máy múc đào tiếp tục mở rộng khu vực, các chiến sĩ bới từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, thắp hương tại hố đào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, thắp hương tại hố đào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Phó Chính ủy Quân khu 7 chỉ đạo công tác đào tìm.
Phó Chính ủy Quân khu 7 chỉ đạo công tác đào tìm.

Có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác đào tìm, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 không giấu được sự xúc động. Ông chia sẻ: “Tôi rất sốt ruột, muốn vào cuộc ngay cùng anh em. Nhìn các chiến sĩ trách nhiệm, tận tụy, dù có lúc nói cười để động viên nhau nhưng khi nhảy xuống hố bới từng lớp đất, tìm thấy hài cốt của cha anh, chúng tôi đều rơi nước mắt. Trong sáng hôm nay, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quy tập thành công 13 bộ hài cốt liệt sĩ”.

Các cán bộ chiến sĩ thực hiện các công đoạn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hết sức cẩn thận, chặt chẽ và khoa học...
Các cán bộ chiến sĩ thực hiện các công đoạn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hết sức cẩn thận, chặt chẽ và khoa học...

Theo ghi nhận, khu vực khai quật được cơ giới hóa bằng máy múc để mở đường, sau đó các chiến sĩ cẩn trọng, tỉ mỉ bới từng lớp đất sâu để tránh làm tổn thương đến di cốt. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ hài cốt còn tương đối nguyên vẹn cùng các di vật giản dị gắn liền với đời sống người chiến sĩ năm xưa như lọ dầu gió, nhẫn vàng... Ngay sau khi quy tập, các bộ hài cốt được đưa vào khu vực chuyên dụng để làm sạch, lấy mẫu và lưu mẫu phục vụ công tác giám định.

Một số di vật tìm được sáng nay gồm lọ dầu gió, nhẫn vàng, bút viết...
Một số di vật tìm được sáng nay gồm lọ dầu gió, nhẫn vàng, bút viết...

Do đó, ban chỉ đạo thống nhất phương án giao các cán bộ, chiến sĩ tập trung rà soát kỹ khu vực phía trên trước. Sau đó, các đơn vị sẽ triển khai phương án kỹ thuật chặn dòng nước để tiếp tục tiếp cận, quy tập các bộ hài cốt nằm sâu phía trong bờ hồ.

Trung tá Lý Minh Vân, cán bộ Đội K74, chia sẻ về công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mấy ngày qua.
Trung tá Lý Minh Vân, cán bộ Đội K74, chia sẻ về công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mấy ngày qua.

“Chúng tôi hạ quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất. Tuy nhiên, dù khẩn trương nhưng mọi công đoạn phải hết sức cẩn thận, cụ thể, chặt chẽ và khoa học. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo không bỏ sót bất kỳ một hài cốt liệt sĩ nào, tổ chức giám định, xác định danh tính chính xác để đưa các chú, các bác về với đồng đội, về với quê hương và gia đình”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.

Là một trong những lực lượng nòng cốt tại hiện trường, Trung tá Lý Minh Vân, cán bộ Đội K74 cho biết, đơn vị đang duy trì hơn 35 cán bộ, chiến sĩ ứng trực và thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trung tá Lý Minh Vân chia sẻ: “Ngay sau lễ triển khai, Ban chỉ huy đội đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể anh em về tính chất cao cả và thiêng liêng của nhiệm vụ lần này. Đến thời điểm hiện tại, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của toàn đội luôn ở mức cao nhất. Những ngày qua, khi tận tay tìm thấy, nâng niu từng phần hài cốt và di vật của các chú, các bác, anh em chúng tôi đều vô cùng xúc động và tự hào. Ai cũng tự hứa phải làm hết sức mình để sớm đưa các bậc tiền bối về nơi an nghỉ trang nghiêm, trọn vẹn nhất”.

Chỉ tính riêng trong buổi sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập thêm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Chỉ tính riêng trong buổi sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập thêm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Trước đó, trong những ngày đầu triển khai tìm kiếm tại khu vực này, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan. Công tác tìm kiếm, mở rộng hiện trường vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Quân khu 7 khẩn trương phối hợp thực hiện.

cand.vn
Link bài gốc Copy link
https://cand.vn/tiep-tuc-phat-hien-nhieu-hai-cot-liet-si-di-vat-o-cong-vien-le-thi-rieng-post816388.html

Tin liên quan

Tags:

#Công viên Lê Thị Riêng #tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #quy tập thêm được 13 bộ hài cốt

Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ

Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ

Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.
Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Các chương trình, phong trào, hoạt động vì người nghèo đã giúp người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những mái nhà khang trang, an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.
Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Mô hình “San sẻ yêu thương” do các nữ quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đảm nhận thường xuyên có các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và tình yêu thương đến các trẻ em tật nguyền.
Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!