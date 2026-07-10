Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng sử dụng máy múc đào tiếp tục mở rộng khu vực, các chiến sĩ bới từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, thắp hương tại hố đào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chính ủy Quân khu 7 chỉ đạo công tác đào tìm.

Có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác đào tìm, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 không giấu được sự xúc động. Ông chia sẻ: “Tôi rất sốt ruột, muốn vào cuộc ngay cùng anh em. Nhìn các chiến sĩ trách nhiệm, tận tụy, dù có lúc nói cười để động viên nhau nhưng khi nhảy xuống hố bới từng lớp đất, tìm thấy hài cốt của cha anh, chúng tôi đều rơi nước mắt. Trong sáng hôm nay, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quy tập thành công 13 bộ hài cốt liệt sĩ”.

Các cán bộ chiến sĩ thực hiện các công đoạn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hết sức cẩn thận, chặt chẽ và khoa học...

Theo ghi nhận, khu vực khai quật được cơ giới hóa bằng máy múc để mở đường, sau đó các chiến sĩ cẩn trọng, tỉ mỉ bới từng lớp đất sâu để tránh làm tổn thương đến di cốt. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ hài cốt còn tương đối nguyên vẹn cùng các di vật giản dị gắn liền với đời sống người chiến sĩ năm xưa như lọ dầu gió, nhẫn vàng... Ngay sau khi quy tập, các bộ hài cốt được đưa vào khu vực chuyên dụng để làm sạch, lấy mẫu và lưu mẫu phục vụ công tác giám định.

Một số di vật tìm được sáng nay gồm lọ dầu gió, nhẫn vàng, bút viết...

Do đó, ban chỉ đạo thống nhất phương án giao các cán bộ, chiến sĩ tập trung rà soát kỹ khu vực phía trên trước. Sau đó, các đơn vị sẽ triển khai phương án kỹ thuật chặn dòng nước để tiếp tục tiếp cận, quy tập các bộ hài cốt nằm sâu phía trong bờ hồ.

Trung tá Lý Minh Vân, cán bộ Đội K74, chia sẻ về công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mấy ngày qua.

“Chúng tôi hạ quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất. Tuy nhiên, dù khẩn trương nhưng mọi công đoạn phải hết sức cẩn thận, cụ thể, chặt chẽ và khoa học. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo không bỏ sót bất kỳ một hài cốt liệt sĩ nào, tổ chức giám định, xác định danh tính chính xác để đưa các chú, các bác về với đồng đội, về với quê hương và gia đình”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.

Là một trong những lực lượng nòng cốt tại hiện trường, Trung tá Lý Minh Vân, cán bộ Đội K74 cho biết, đơn vị đang duy trì hơn 35 cán bộ, chiến sĩ ứng trực và thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trung tá Lý Minh Vân chia sẻ: “Ngay sau lễ triển khai, Ban chỉ huy đội đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể anh em về tính chất cao cả và thiêng liêng của nhiệm vụ lần này. Đến thời điểm hiện tại, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của toàn đội luôn ở mức cao nhất. Những ngày qua, khi tận tay tìm thấy, nâng niu từng phần hài cốt và di vật của các chú, các bác, anh em chúng tôi đều vô cùng xúc động và tự hào. Ai cũng tự hứa phải làm hết sức mình để sớm đưa các bậc tiền bối về nơi an nghỉ trang nghiêm, trọn vẹn nhất”.

Chỉ tính riêng trong buổi sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập thêm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Trước đó, trong những ngày đầu triển khai tìm kiếm tại khu vực này, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan. Công tác tìm kiếm, mở rộng hiện trường vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Quân khu 7 khẩn trương phối hợp thực hiện.