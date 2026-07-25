Chương trình Vòng tay nhân ái BHT trao hơn 190 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn

Sáng 25/7, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã đến trao tiền hỗ trợ và quà tặng cho 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Kinh và xã Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng nhà hảo tâm đã đến trao tiền hỗ trợ cho chị Bùi Thị Huệ.

Đoàn đã đến thăm hỏi và trao số tiền hơn 80 triệu đồng cho chị Bùi Thị Huệ (thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh). Hoàn cảnh của gia đình chị Bùi Thị Huệ được chương trình Vòng tay nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh ngày 25/6/2026 và nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo khán giả, thính giả và độc giả.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Bùi Thị Huệ (SN 1980) dắt díu hai con gái trở về quê ngoại ở thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh sinh sống. Không có vốn liếng, cũng chẳng có đất ở, ba mẹ con được người em trai út cưu mang, cho dựng tạm một ngôi nhà nhỏ trong vườn. Gia đình chị Huệ hiện thuộc diện hộ nghèo của xã. Cuộc sống của ba mẹ con chủ yếu dựa vào những buổi mò cua, bắt ốc và những công việc làm thuê, cuốc mướn bấp bênh. Căn nhà nhỏ dựng tạm qua ngày nay đã xuống cấp, không đủ che mưa, che nắng. Giữa bộn bề thiếu thốn, việc học hành của hai đứa trẻ cũng đứng trước nhiều khó khăn.

﻿ ﻿﻿ Hơn 80 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình chị Bùi Thị Huệ là số tiền của các nhà hảo tâm gửi tặng thông qua số tài khoản của chương trình "Vòng tay nhân ái".

Tiếp đó, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Nhu (thôn Trường Xuân, xã Thạch Khê) số tiền gần 90 triệu đồng.

Ông Lê Văn Nhu - nhân vật được phản ánh trong Chương trình Vòng tay nhân ái ngày 11/6/2026, đã ngoài 90 tuổi nhưng đang là trụ cột chăm sóc người con trai mang bệnh hiểm nghèo và người vợ già yếu. Là người duy nhất còn sức lao động trong nhà nhưng ông cũng nhiều lần phải cấp cứu vì kiệt sức và hạ huyết áp. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được con cháu phụng dưỡng, an hưởng tuổi già, mỗi ngày ông Lê Văn Nhu phải xoay xở trong thiếu thốn và nỗi lo về bệnh tật sẽ lấy đi những người thân yêu.

Đoàn đến chia sẻ với hoàn cảnh ông Lê Văn Nhu và trao số tiền hỗ trợ gần 90 triệu đồng.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà các gia đình đang trải qua; đồng thời động viên các thành viên giữ vững nghị lực, kiên cường chiến thắng bệnh tật, từng bước vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Những phần quà thiết thực được trao tận tay các gia đình không chỉ khẳng định ý nghĩa nhân văn của Chương trình Vòng tay nhân ái mà còn lan toả tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.