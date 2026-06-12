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Trao 100 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Các đơn vị đã trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh).

Sáng 12/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức chương trình tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

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Các đại biểu tham dự chương trình.
Tại chương trình, các đơn vị đã trao 50 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 50 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng.

Chương trình trao quà lần này được tổ chức nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và 20 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh (8/8/2006-8/8/2026).
Chương trình trao quà lần này được tổ chức nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và 20 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh (8/8/2006-8/8/2026).
Hoạt động này tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, nghĩa tình trên địa bàn.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, nghĩa tình trên địa bàn.

Các thành viên đoàn cũng đã đến thăm hỏi, trao quà cho một số gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin gặp khó khăn về việc đi lại.
Các thành viên đoàn cũng đã đến thăm hỏi, trao quà cho một số gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin gặp khó khăn về việc đi lại.

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Tags:

#nạn nhân chất độc da cam #Hà Tĩnh #hỗ trợ #quà tặng #đoàn kết #tình thương

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