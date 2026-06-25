Nỗ lực chăm lo cho người yếu thế ở Đông Kinh

Lãnh đạo xã Đông Kinh đến động viên và trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn.

Những năm gần đây, xã Đông Kinh đã triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 cùng nhiều phong trào, chương trình, hoạt động an sinh xã hội khác. Nhờ đó, các hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế trên địa bàn đã thường xuyên được quan tâm, giúp đỡ bằng những việc làm cụ thể.

Cán bộ phụ trách chương trình giảm nghèo của xã Đông Kinh kiểm tra hiệu quả mô hình sinh kế được hỗ trợ cho hộ cận nghèo.

Đặc biệt, nhờ huy động tốt các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa nên trong 5 năm gần đây, trên địa bàn đã có 162 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở kiên cố (mức hỗ trợ từ 50 - 100 triệu đồng/nhà xây mới, 15 - 25 triệu đồng/nhà sửa chữa). Cùng với hỗ trợ bằng tiền mặt, các đoàn thể cũng đã tham gia hỗ trợ hàng nghìn ngày công lao động và tặng nhiều vật dụng gia đình.

Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay, ở Đông Kinh có 186 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ bò, gà giống để phát triển sinh kế với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Đây được xem là “chìa khóa” để các đối tượng yếu thế trên địa bàn cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, được tiếp thêm động lực vươn lên trong làm ăn để từng bước thoát nghèo.

Cán bộ xã và thôn xóm đến động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm nhà ở.

Người nghèo được “tiếp sức” là yếu tố quan trọng để góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên hơn 54 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 15 triệu đồng so với năm 2020), giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,5%, hộ cận nghèo còn 3%, an sinh xã hội được chăm lo tốt hơn, một số tiêu chí xây dựng NTM được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.