Vòng tay nhân ái: Nhói lòng 3 mẹ con sống trong cảnh khốn khó

Bên trong ngôi nhà nơi ba mẹ con chị Bùi Thị Huệ sinh sống.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Bùi Thị Huệ (SN 1980) dắt díu hai đứa con gái trở về quê ngoại ở thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh. Không có vốn liếng, cũng chẳng có đất ở, ba mẹ con được em trai út cưu mang, cho dựng tạm một ngôi nhà nhỏ trong vườn.

Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 6, căn nhà rộng chưa đầy 9m² càng trở nên ngột ngạt. Mái fibro xi măng cũ hấp hơi nóng, biến khoảng không gian vốn đã chật hẹp trở nên vô cùng bức bối.

Chị Huệ nghẹn ngào: “Căn nhà nhỏ vừa là nơi ngủ, góc bếp, vừa là chỗ học của hai đứa trẻ. Mùa hè nóng lắm, ba mẹ con chỉ ngồi thôi cũng đổ mồ hôi. Có hôm nóng quá, tôi bảo các con ra ngồi dưới gốc xoài cho mát nhưng cũng chẳng ngồi được lâu. Đến mùa mưa bão thì lo nhà dột, nhà sập, nước tạt ướt cả giường".

Không có việc làm ổn định, chị Huệ mò cua, bắt ốc kiếm tiền trang trải mỗi ngày.

Gia đình chị Huệ thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống của ba mẹ con phụ thuộc vào những sào ruộng ít ỏi và công việc cày thuê, cuốc mướn. Những ngày nông nhàn, chị lại đi mò cua, bắt ốc kiếm tiền mua mắm, mua rau để cầm cự qua ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào chị cũng đủ sức khoẻ để đi làm và không phải lúc nào ngoài đồng cũng có cua, ốc để bắt. Vì thế, cuộc sống của 3 mẹ con luôn bấp bênh.

Nhắc đến hai con, người mẹ nghèo không giấu được nỗi lo: "Đầu năm học trước, tôi phải nhờ cô giáo đóng học phí giúp rồi dành dụm trả dần. Nay sắp vào năm học mới, tôi vẫn chưa có tiền mua sách vở cho cả hai đứa".

Hai chị em Yến Nhi, Hà My thương mẹ, luôn chịu khó học hành, yêu thương nhau.

Ở cái tuổi đáng lẽ được vô tư lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ, em Yến Nhi (9 tuổi) và Hà My (6 tuổi) lại sớm phải đối diện với những thiếu thốn và mất mát. Trong ánh mắt của các em là nỗi buồn của những đứa trẻ kém may mắn, là khát khao có được một mái ấm trọn vẹn. Tuổi thơ của các em không chỉ thiếu những bữa cơm đủ đầy, mà còn thiếu cả sự chở che, yêu thương của một gia đình đúng nghĩa.

Ngày ngày nhìn mẹ mưu sinh giữa bộn bề khó nhọc, Yến Nhi và Hà My chưa một lần dám đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Sâu thẳm trong tâm hồn non nớt ấy luôn thường trực một nỗi bất an. Các em sợ một ngày mẹ ngã bệnh, sợ đôi vai gầy của mẹ không còn đủ sức chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt...

"Em rất thích đến trường, vì vừa được học, vừa được chơi cùng các bạn. Sắp vào năm học mới, em muốn mẹ mua cho sách vở mới, hộp bút mới nhưng em biết mẹ không có tiền" - Yến Nhi bày tỏ.

Thế nhưng áp lực mưu sinh khiến chị Huệ nhiều lần nghĩ đến việc cho con nghỉ học sớm. Chị nghẹn lời: “Năm nay đứa nhỏ vào lớp 1, tôi vừa xin được bộ sách giáo khoa cũ cho con học tạm. Nếu cuộc sống cứ thế này, chắc tôi chỉ cố cho cháu học hết lớp 5, biết đọc, biết viết rồi nghỉ ở nhà phụ mẹ, chứ tôi thực sự không kham nổi".

Thu nhập ít ỏi, ba mẹ con phải sống cảnh bữa đói, bữa no.

Sau những biến cố lớn của cuộc đời, chị Huệ gần như cạn kiệt sức lực, ba mẹ con không biết bám víu vào đâu ngoài sự cưu mang của bà con xóm giềng và anh em nhà ngoại.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Kinh thông tin: "Hoàn cảnh của ba mẹ con chị Bùi Thị Huệ là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Thời gian qua, chính quyền xã và bà con hàng xóm cũng đã quan tâm, hỗ trợ nhưng nguồn lực ở cơ sở có hạn. Chúng tôi rất mong các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện để chị Huệ có vốn liếng làm ăn và quan trọng nhất là không để hai cháu nhỏ phải bỏ học giữa chừng".

Clip: Hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Huệ.