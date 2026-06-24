Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh “an cư”

Lãnh đạo xã Đông Kinh trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho ông Võ Xuân Huấn.

Đã nhiều năm nay, gia đình ông Trần Quốc Huệ (61 tuổi, hộ cận nghèo) ở thôn Lương Trung phải sống trong căn nhà xuống cấp, mất an toàn. Hằng ngày, 11 thành viên thuộc 3 thế hệ sinh hoạt chật chội trong ngôi nhà cấp bốn rộng khoảng 60m².

Nhiều lần ông Huệ muốn sửa chữa, nâng cấp nhà ở nhưng do vợ ông bị tai biến, bản thân sức khỏe yếu, các con việc làm bấp bênh, cháu còn nhỏ, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng… nên đành “lực bất tòng tâm”.

Cán bộ xã Đông Kinh và thôn Lương Trung đến động viên, chúc mừng ông Trần Quốc Huệ có nhà mới.

Mới đây, được Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ 70 triệu đồng và có số tiền tích lũy của hai người con đi làm ăn ở miền Nam nên ông Huệ quyết định xây nhà mới. Trong quá trình thi công, bà con lối xóm, anh em họ hàng hỗ trợ ngày công, cho vay thêm tiền và giúp đỡ thêm một ít vật liệu xây dựng. Sau 3 tháng xây dựng, căn nhà rộng hơn 100m² với tổng kinh phí gần 550 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt gia chủ.

Ông Trần Quốc Huệ phấn khởi chia sẻ: “Từ nay, đại gia đình tôi không còn phải sống trong cảnh nóng bức vào mùa hè, dột nát khi mưa đến. Căn nhà mới rộng rãi giúp 11 thành viên có không gian sinh hoạt thuận tiện hơn, rộng rãi hơn. Gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và những tấm lòng hảo tâm”.

Ông Huệ phấn khởi lau dọn nhà cửa, đồ gia dụng.

Thời gian gần đây, cuộc sống của gia đình bà Phan Thị Loan (65 tuổi) và chị Trần Thị Kim (40 tuổi, bị bệnh thần kinh, là mẹ đơn thân) ở thôn Thống Nhất đã vơi bớt khó khăn, tủi cực. Bởi ngoài được hỗ trợ mô hình nuôi gà sinh kế để phát triển kinh tế, năm 2024, hộ gia đình này còn được hỗ trợ 70 triệu đồng cùng hàng chục ngày công lao động để xây dựng nhà ở kiên cố.

Bà Phan Thị Loan xúc động nói: “Mẹ già yếu, con gái mắc bệnh kinh niên, cháu còn nhỏ nên sự quan tâm, giúp đỡ của địa phương, bà con lối xóm và cộng đồng là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình. Những sự hỗ trợ quý báu ấy không chỉ giúp chúng tôi giảm bớt khó khăn, cải thiện cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để vươn lên”.

Bà Phan Thị Loan rất phấn khởi vì vừa được hỗ trợ tiền làm nhà, vừa được nhận gà sinh kế.

Niềm vui từ những mái ấm đang tiếp tục lan tỏa đến nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác như: anh Nguyễn Hữu Quế (thôn Tri Lễ), chị Trần Thị Ngọc (thôn Tri Lễ), ông Võ Xuân Huấn (thôn Hòa Hợp)... Được sống trong những ngôi nhà khang trang, ấm đậm tình người này, các gia đình được thụ hưởng đang thầm quyết tâm vươn lên trong làm ăn để từng bước thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giai đoạn 2021 - 2026, xã Đông Kinh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 125 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành thêm 3 căn nhà mới. Tất cả các ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nhân ái đều bảo đảm tiêu chí “ba cứng”, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng gia đình và quy hoạch khu dân cư.

Ngôi nhà nhân ái của gia đình anh Nguyễn Hữu Quế.

Ông Phan Bá Ninh - Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Đông Kinh) khẳng định: “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn nên đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đặc biệt, việc kết hợp nguồn lực từ chương trình với các nguồn xã hội hóa đã giúp nhiều hộ nghèo có được những ngôi nhà kiên cố, khang trang. Không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn giúp tạo diện mạo mới cho nông thôn, nâng cao chất lượng một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.

Những ngôi nhà mới góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê ở xã Đông Kinh.

Ông Đặng Quang Bắc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Kinh cho biết: “Để giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, chúng tôi đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tích cực vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài địa phương cùng chung tay hỗ trợ.

Trong quá trình xây dựng nhà ở, MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn đồng hành tích cực, kịp thời động viên, hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động và trao tặng các vật dụng gia đình thiết yếu. Qua đó không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm trong cộng đồng”.