Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh mẹ già nghèo nuôi con tật nguyền

Ở tuổi ngoài 60, lẽ ra được nghỉ ngơi sau một đời vất vả, bà Võ Thị Nghi (SN 1959, thôn Vĩnh Phú, xã Đồng Lộc) vẫn ngày ngày tất tả chăm sóc người con gái duy nhất bị tật nguyền là Võ Thị Tuyết Nhi (SN 2001). Cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật và người trực tiếp nuôi dưỡng. Trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc vật lộn với bệnh tật, tuổi già và cái nghèo.

Em Võ Thị Tuyết Nhi (SN 2001) bị khuyết tật vận động và trí não không phát triển.

Năm nay đã 25 tuổi nhưng Tuyết Nhi gần như không thể tự chăm sóc bản thân. Em không nói sõi, nhận thức hạn chế, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau xương khớp hành hạ khiến bà Nghi thêm phần vất vả. Nhưng, người mẹ ấy vẫn gắng gượng vì biết rằng nếu mình nằm xuống, con gái sẽ không còn ai nương tựa.

Nỗi bất hạnh bắt đầu từ khi Tuyết Nhi mới tròn một tuổi. Một cơn sốt xuất huyết não ác nghiệt đã cướp đi tương lai tươi đẹp của em. Những ngày ấy, người mẹ đơn thân nghèo khó đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn từng đồng để đưa con đi chữa trị với hy vọng giành lại sự sống và tương lai cho con. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều không thể ngăn được những di chứng nặng nề. Căn bệnh khiến cơ thể Tuyết Nhi mang dị tật suốt đời, trí não cũng không thể phát triển bình thường. Đến nay, dù đã trưởng thành về tuổi tác, em vẫn chỉ như một đứa trẻ.

Bà Võ Thị Nghi vất vả chăm sóc con.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà Võ Thị Nghi nghẹn ngào: “Có đứa con như vậy tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng con là khúc ruột của mình, làm sao mà từ bỏ được. Cuộc sống có vất vả bao nhiêu, hai mẹ con cũng sẽ cùng nhau chịu đựng".

Những năm 1990, giữa cảnh nghèo khó, bà Nghi một mình rời quê vào Nam làm thuê, mong đổi lấy cuộc sống tốt hơn. Tuyết Nhi ra đời trong những tháng ngày mưu sinh vất vả ấy. Em từng là niềm hy vọng để người mẹ đơn thân có thêm động lực bước tiếp. Nhưng, biến cố bất ngờ ập đến đã cuốn đi tất cả. Sau những tháng ngày ngược xuôi chữa bệnh trong vô vọng, bà Nghi đành bế con trở về quê cũ, chấp nhận bắt đầu lại với hai bàn tay trắng và nỗi đau đeo đẳng suốt hơn hai thập kỷ.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Phú, cuộc sống của hai mẹ con chỉ quẩn quanh bên góc bếp, mảnh vườn và những tháng ngày chăm sóc nhau. Khoản trợ cấp ít ỏi chỉ đủ trang trải phần nào sinh hoạt tối thiểu. Những lúc khó khăn, sự san sẻ của bà con lối xóm và người thân - khi cân gạo, lúc mớ rau, bó củi - trở thành nguồn động viên quý giá để hai mẹ con tiếp tục vượt qua nghịch cảnh.

Ngôi nhà mà 2 mẹ con bà Nghi đang ở đã xuống cấp.

Ông Võ Xuân Sơn, em trai bà Nghi, bùi ngùi chia sẻ: “Nhà có bốn chị em, o Nghi là chị cả và cũng là người chịu nhiều bất hạnh nhất. Anh em đều làm ruộng, cuộc sống còn khó khăn nên chẳng giúp được chị bao nhiêu. Mỗi lần sang thăm cũng chỉ biết mang cân gạo, ít khoai hay chút thức ăn để đỡ đần hai mẹ con".

Đã nhiều năm chống chọi với bệnh tật và đói nghèo, căn nhà cấp 4 của hai mẹ con cũng ngày càng xuống cấp. Mùa hè, mái tôn nóng hầm hập; mùa mưa, nước dột khắp nơi. Với bà Võ Thị Nghi lúc này, điều mong mỏi nhất không phải là một cuộc sống đủ đầy, mà chỉ là có thêm điều kiện để chăm lo cho người con gái tật nguyền khi mình còn đủ sức khỏe. Mọi sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái sẽ là nguồn động viên quý báu, giúp hai mẹ con vơi bớt nhọc nhằn và có thêm niềm tin để tiếp tục bước qua những tháng ngày ngặt nghèo.

Ông Trần Đình Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Lộc cho biết: "Gia đình bà Võ Thị Nghi là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Mẹ đã già nhưng vẫn phải nuôi dưỡng người con gái tật nguyền, cuộc sống vô cùng bấp bênh. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và thôn luôn quan tâm, động viên hai mẹ con bằng những phần quà nghĩa tình vào các dịp lễ, tết. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm để cuộc sống của hai mẹ con bớt phần vất vả".

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Bà Võ Thị Nghi - thôn Vĩnh Phú, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc: Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0984.966.148. Email: chuyendeht@gmail.com Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: bà Võ Thị Nghi, thôn Vĩnh Phú, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

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