8 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh vượt hơn 50km hiến máu cứu người

Ngày 29/7, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin về trường hợp bệnh nhân T.X.T. (SN 1982, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) bị tai nạn giao thông, đa chấn thương, gãy hở hai chân, mất máu nghiêm trọng và đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Do cần gấp nhóm máu O để phục vụ ca phẫu thuật, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã khẩn trương vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia hiến máu cứu người.

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu cứu người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, 8 cán bộ, chiến sĩ đã tình nguyện vượt hơn 50 km, có mặt kịp thời tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An để trực tiếp hiến máu, hỗ trợ ca phẫu thuật.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu gồm: 1. Thượng tá Lê Hoài Nam - Đội trưởng Đội Chính trị hậu cần. 2. Trung tá Phạm Đình Quý - Phó đội trưởng Đội Chính trị hậu cần. 3. Trung tá Thái Hiệp - Phó đội trưởng Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ. 4. Đại úy Nguyễn Thanh Bình - cán bộ Đội cảnh sát cơ động. 5. Hạ sĩ Hoàng Thiều Hải Đăng - chiến sĩ Đội cảnh sát cơ động. 6. Hạ sĩ Lê Hải Đăng - chiến sĩ Đội cảnh sát cơ động. 7. Hạ sĩ Nguyễn Trọng Tuấn - chiến sĩ Đội cảnh sát cơ động. 8. Hạ sĩ Nguyễn Viết Công- chiến sĩ Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

Nhờ nguồn máu được bổ sung kịp thời cùng sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công; sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định.

Hành động hiến máu cứu người của 8 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đã lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Công an nhân dân.

Việc làm ý nghĩa của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong thời khắc nguy cấp mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.