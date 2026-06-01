Tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và người khuyết tật

Quỳnh Sơn
(Baohatinh.vn) - Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng là nguồn hỗ trợ, động viên các em nhỏ mồ côi ở Hà Tĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Sáng 1/6, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ 100 triệu đồng từ Vietcombank Hà Tĩnh và trao quà cho các em nhỏ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại biểu và các em nhỏ tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Vietcombank Hà Tĩnh đã trao biểu trưng hỗ trợ 100 triệu đồng cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Từ nguồn kinh phí này, trong sáng nay (1/6), hội đã trao 17 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người Hà Tĩnh, hiện đang học tập và được nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích (tỉnh Bắc Ninh) nhân dịp các em về quê nghỉ hè.

Đại diện Vietcombank Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ.
Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh trao quà cho các em mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập và nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật tích (tỉnh Bắc Ninh).

Số kinh phí còn lại, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh sử dụng để triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực trong thời gian tới. Cụ thể, Hội sẽ hỗ trợ các em mồ côi tiêu biểu tham gia chương trình “Hoa dâng Bác” tại Hà Nội; trao 30 suất quà cho trẻ khuyết tật đang được chăm sóc, học tập tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển – Giáo dục Hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh; đồng thời, trao 47 suất quà cho người khuyết tật tham dự Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2026.

