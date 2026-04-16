Vòng tay nhân ái: Thương xót cảnh cha già yếu chăm con trai bị liệt 2 chân

Mỗi ngày, trong căn nhà nhỏ ở thôn Xuân Phượng, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Minh Tiến (SN 1931) lại mò mẫm từng bước chân chậm chạp từ giường mình sang giường người con trai Nguyễn Đình Thành (SN 1971) đang nằm liệt một chỗ. Ông chỉ biết nắm tay con, xoa nhẹ đôi chân, rồi ngồi lặng thật lâu. Ở tuổi 95, khi đôi mắt đã mờ, đôi tai không còn nghe rõ, ông Tiến vẫn cảm nhận tất cả bằng nhịp đập trái tim. Với ông, chỉ cần con trai còn ở bên mình là ông còn lý do để gắng gượng mỗi ngày.

Hai cha con anh Nguyễn Đình Thành trở thành chỗ dựa của nhau trong cảnh bệnh tật, thiếu thốn.

Anh Nguyễn Đình Thành là con trai thứ của ông Nguyễn Minh Tiến. Cách đây 2 năm, từ những cơn đau chân không rõ nguyên nhân, đôi chân anh dần teo lại. Ca phẫu thuật vào giữa năm 2025 không mang lại kết quả như mong đợi, khép lại hy vọng trở lại cuộc sống bình thường của anh.

Không vợ con, mẹ mất từ lâu, người cha già trở thành chỗ dựa duy nhất của anh. Từ một người còn có thể đi lại, làm lụng, nay anh bị bó buộc trên chiếc giường nhỏ, ngày qua ngày chỉ còn trông vào sự chăm nom của cha.

Anh Thành chia sẻ: “Nhà có 4 chị em, chị gái lấy chồng xa, 2 em gái ở gần nhưng cuộc sống cũng khó khăn. Tôi không có gia đình riêng, ở với cha, chăm sóc cha. Trước đây tôi làm thuê bốc vác ở cảng cá của xã, có ngày được vài chục, có ngày vài trăm nghìn, cũng đủ cho hai cha con sống qua ngày. Giờ hai chân liệt rồi, không làm được gì nữa… Tôi chỉ mong còn cơ hội chữa trị, để có thể tự lo cho mình và phụng dưỡng cha già.”

Nằm liệt giường đã lâu, phần dưới thắt lưng của anh đang dần bị hoại tử, không thể ngồi được xe lăn.

Cái nghèo đã đeo bám cha con anh Thành từ nhiều năm nay và những biến cố bệnh tật lại càng khiến căn nhà nhỏ thêm nặng nề, ngột ngạt. Những tháng gần đây, phần thân dưới của anh Thành bắt đầu hoại tử, chiếc xe lăn từng là chỗ dựa để anh di chuyển giờ cũng nằm im trong góc nhà, không còn dùng đến. Ngày ngày, 2 người em gái cùng họ hàng thay nhau sang chăm sóc rồi lại vội vã rời đi vì gánh nặng mưu sinh.

Bà Lưu Thị Hoa - mự của anh Thành, cùng sống trong thôn cho hay: “Hằng ngày, tôi cố gắng qua thăm, giúp cha con cháu Thành bữa cơm, vệ sinh thân thể. Dù rất thương hoàn cảnh của cháu nhưng bản thân cũng khó khăn nên không hỗ trợ được gì nhiều. Cháu Thành bệnh ngày một nặng hơn, tâm lý không ổn định, thường xuyên rơi vào trạng thái chán nản. Chúng tôi phải thay nhau sang động viên, trò chuyện với cháu.”

Họ hàng và những người hàng xóm thỉnh thoảng sang chăm sóc hai cha con anh Thành.

Căn nhà nhỏ ngày một thưa vắng tiếng người, có lúc lặng đi đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của hai cha con. Ước mong có chút tiền chữa trị đôi chân, để còn tự tay lo cho cha già, hay đơn giản là sửa lại mái nhà đã xuống cấp… với anh Thành giờ trở nên xa vời.

Ông Trần Văn Thành - hàng xóm của anh Nguyễn Đình Thành cho hay: “Trước đây, anh Thành khoẻ lắm, chịu khó, việc gì cũng làm. Từ ngày đổ bệnh, gia đình phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa, nhưng bệnh không tiến triển, người cứ yếu dần. Chúng tôi ở gần, thỉnh thoảng mang sang ít hoa quả, thức ăn… giúp cha con anh cầm cự qua ngày”.

Căn nhà hai cha con anh Thành đang ở cũng đã xuống cấp.

Bà Phan Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà cho biết: “Địa phương đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ cho hoàn cảnh cha con anh Nguyễn Đình Thành. Trước mắt, nếu có điều kiện, sẽ xem xét sửa lại căn nhà đã xuống cấp, đồng thời kết nối các nguồn lực để hỗ trợ anh Thành có cơ hội thăm khám, điều trị bệnh, giảm bớt phần nào khó khăn hiện tại”.

Bệnh tật từng ngày bào mòn sự sống của anh Thành, trong khi ông Tiến đã ở vào tuổi “lá vàng trước gió”, mong manh trước những biến động của cuộc đời. Hơn lúc nào hết, họ đang rất cần những tấm lòng nhân ái, những vòng tay sẻ chia để có thêm kinh phí chữa bệnh và gắng gượng vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước.

Video: Hoàn cảnh của anh Nguyễn Đình Thành.