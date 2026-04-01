Gieo yêu thương từ những điều bình dị

Với những tính năng ưu việt, nhất là dễ dàng gửi thông tin và theo dõi quá trình xử lý nên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút người dân cài đặt, sử dụng.
Lãi suất vay mua ôtô tại nhiều ngân hàng đã tiệm cận 14%/năm sau giai đoạn ưu đãi, khiến chi phí trả nợ tăng mạnh, đặc biệt ở kỳ thả nổi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ. Bác sĩ CKI Đinh Sỹ Thanh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT về căn bệnh mày.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ưu tiên nguồn lực cho các công nghệ chiến lược và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối...
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.
Heineken dừng sản xuất quy mô lớn tại Singapore, chuyển một phần sang Việt Nam, qua đó củng cố vai trò trung tâm sản xuất trong khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hiện nay, có không ít người trẻ khi lập nghiệp thường lựa chọn sự ổn định, vận hành cuộc sống theo lối mòn truyền thống, để đổi lấy sự an toàn. Vậy phải làm gì để người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” để bứt phá? Và nếu phá bỏ giới hạn của chính mình thì cần những điều kiện gì? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hành vi duy trì tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản chứng khoán… bằng thông tin định danh giả mạo được đề xuất phạt đến 100 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thế hệ trẻ".