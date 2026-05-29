Vòng tay nhân ái: Giấc mơ "mái ấm bình yên" của người mẹ nghèo

Dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày hè, dáng gầy guộc của chị Đinh Thị Long (SN 1976, thôn Đông Xá, xã Đức Thọ) vẫn lam lũ trên những cánh đồng. Những vết rám nắng hằn trên gương mặt, đôi bàn tay chai sần vì năm tháng mưu sinh dường như đã kể thay biết bao nhọc nhằn mà người phụ nữ ấy phải đi qua.

Giữa cái nắng gay gắt, chị Long vẫn tần tảo làm thuê cuốc mướn.

Năm 2004, rời quê xã Vũ Quang, chị Long theo chồng về làm dâu ở thôn Đông Xá với hai bàn tay trắng. Những năm đầu vợ chồng chắt chiu làm lụng, lần lượt đón 5 người con ra đời trong niềm hạnh phúc. Dẫu cuộc sống còn thiếu trước hụt sau nhưng mái nhà nhỏ vẫn đủ đầy tiếng cười bởi có vợ chồng cùng nhau gánh vác.

Biến cố ập đến cách đây 6 năm khi chồng chị đột ngột qua đời. Từ đó, chị phải vừa làm mẹ vừa làm cha của đàn con nhỏ. Không nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì chị làm nấy: đi gặt mướn, lúc phụ hồ, khi làm những công việc nặng nhọc để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống.

Một mình nuôi 5 người con trong cảnh thiếu trước hụt sau chưa bao giờ là điều dễ dàng. Vì hoàn cảnh khó khăn, những người con lớn của chị dang dở chuyện học hành. Hai người con đầu đi làm thuê bấp bênh, thu nhập chỉ đủ tự xoay xở cuộc sống. Trong đó, người con thứ 2 đã lập gia đình riêng nhưng vì quá chật vật nên lại quay về nương nhờ mẹ, khiến gánh lo cơm áo trên vai người phụ nữ góa bụa thêm phần nặng nhọc.

Nhắc đến chuyện học của con, ánh mắt chị Long không giấu được nỗi day dứt, chị bộc bạch: “Tôi vốn ít chữ nên chỉ mong con cái được học hành tử tế để sau này đỡ khổ hơn mẹ. Nhưng hoàn cảnh khó khăn quá, hai đứa lớn bỏ học sớm đi làm công nhân trong miền Nam. Đứa thứ ba ham học nên đang học đại học ở Huế, tôi lại vay mượn thêm để cố cho con theo đuổi việc học. Giờ còn hai đứa đang học cấp 3, tôi chỉ mong còn sức mà lo cho các con được đến nơi đến chốn”.

Chị Long chăm bẵm đứa cháu nội 2 tuổi.

Vắt kiệt sức lực mưu sinh, sức khỏe của chị Long giờ đây đã sa sút trầm trọng. Bản thân bị bệnh xương khớp kinh niên và dạ dày mãn tính, thế nhưng, chị chưa bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi. Bởi chị cho rằng một ngày nghỉ làm, các con chị sẽ phải nhịn đói, một ngày chị tiêu tiền thuốc, hành trình đến trường của các con sẽ ngắn lại.

Hiểu nỗi vất vả, tần tảo của mẹ, các con của chị đều sớm biết đỡ đần việc nhà, trở thành động lực giúp chị vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn. Trong căn nhà chật chội, nóng hầm hập và thiếu vắng tiện nghi tối thiểu, góc sáng nhất có lẽ là chiếc bàn học ọp ẹp của em Lê Thị Hương Trà (SN 2011), cô con gái út của chị Long.

“Sau giờ học, em thường giúp mẹ một số việc nhà như chăm cháu, dọn dẹp nhà cửa, phơi thóc… Mẹ đã quá vất vả nên em luôn phải cố gắng chăm chỉ học hành để mẹ yên lòng”, em Trà chia sẻ.

Góc sân là chỗ ngủ, nghỉ của chị Long.

Cuộc sống thiếu trước hụt sau, những khoản nợ vay mượn để trang trải sinh hoạt, lo chuyện học hành cho con đè nặng lên đôi vai người phụ nữ lam lũ. Nhưng điều khiến chị Long đau đáu hơn cả là chỗ ở chật chội, xuống cấp của cả gia đình.

Trong căn nhà nhỏ, chị Long dành phần không gian kín đáo hơn cho con cháu nghỉ ngơi, còn mình thì sinh hoạt trên một khoảng sân nhỏ lợp fibro xi măng đã cũ. Ngày hè, hơi nóng hầm hập phả xuống khiến không gian ngột ngạt, oi bức; đến mùa mưa, nước dột nhiều nơi, những đêm gió lớn lại thêm nỗi thấp thỏm chẳng yên.

“Tôi giờ chẳng mong gì cho riêng mình, chỉ mong còn sức khỏe để làm lụng, trả bớt nợ nần và có được mái nhà chắc chắn hơn để con cháu yên tâm sinh hoạt, học hành…”, chị Long trải lòng.

Bà Nguyễn Thị Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ cho biết: “Gia đình chị Đinh Thị Long là trường hợp đặc biệt khó khăn của xã. Điều đáng quan tâm nhất lúc này là căn nhà của chị đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn. Địa phương đã nhiều lần hỗ trợ nhưng nguồn lực còn hạn chế. Chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình chị Long có điều kiện sửa chữa, xây dựng một mái nhà kiên cố hơn”.

Hoàn cảnh nghèo khó khiến giấc mơ đến trường của các con chị Long trở nên gập ghềnh.

Sức người có hạn, đôi vai gầy yếu của chị Đinh Thị Long dường như đã oằn xuống đến mức cực hạn sau 6 năm đơn độc gồng gánh bão giông cuộc đời. Hơn lúc nào hết, giấc mơ về một “mái ấm bình yên”, một tương lai tươi sáng hơn cho mảnh đời bất hạnh đang rất cần sự chung tay, thắp sáng từ những trái tim nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Chị Đinh Thị Long, thôn Đông Xá, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc chương trình "Vòng tay nhân ái", Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0911.480.396 Email: chuyendeht@gmail.com Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Chị Đinh Thị Long, thôn Đông Xá, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

