Hơn 80 triệu đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi và phụ nữ khó khăn

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, sáng 16/5, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình trao quà cho trẻ em mồ côi và phụ nữ mang thai gặp hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phúc Trạch, Hương Xuân.

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh đã trao 60 suất quà cho trẻ em mồ côi và 11 suất quà cho phụ nữ mang thai gặp hoàn cảnh khó khăn các xã Phúc Trạch và Hương Xuân với tổng giá trị tiền, hiện vật hơn 80 triệu đồng.

Những phần quà không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các hoàn cảnh kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong sáng nay, Hội LHPN tỉnh phối hợp với xã Hương Xuân ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ đoàn kết – tự lực vươn lên” tại các thôn Hợp Thành, Khe Đập, Đập Tràn, Tòa Sen.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh đã trao hơn 20 triệu đồng hỗ trợ các CLB để xây dựng mô hình sinh kế cho thành viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.