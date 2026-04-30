Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ xây nhà ở cho hộ khó khăn

(Baohatinh.vn) - Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Nhung, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Lưu.
Bà Trần Thị Nhung (63 tuổi), trú tại thôn Yên Tràng, xã Trường Lưu là hộ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Ngôi nhà hiện tại của bà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.
Thực hiện kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam trong Tháng Nhân đạo năm 2026, Liên minh HTX tỉnh đã vận động được 100 triệu đồng từ các HTX để trao hỗ trợ bà xây mới ngôi nhà.
Trong đó, HTX Vĩnh Cường (ở tỉnh Cà Mau) hỗ trợ 70 triệu đồng; HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) hỗ trợ 30 triệu đồng.
Ngôi nhà mới dự kiến có tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng; ngoài số tiền được hỗ trợ, phần còn lại do người thân và bà con đóng góp. Công trình dự kiến hoàn thành trước mùa mưa lũ, giúp bà Nhung ổn định cuộc sống.
