Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ xây nhà ở cho hộ khó khăn

(Baohatinh.vn) - Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Nhung, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Lưu.

Bà Trần Thị Nhung (63 tuổi), trú tại thôn Yên Tràng, xã Trường Lưu là hộ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Ngôi nhà hiện tại của bà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao biểu trưng tiền hỗ trợ của HTX Vĩnh Cường (Cà Mau) cho bà Trần Thị Nhung.

Thực hiện kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam trong Tháng Nhân đạo năm 2026, Liên minh HTX tỉnh đã vận động được 100 triệu đồng từ các HTX để trao hỗ trợ bà xây mới ngôi nhà.

Lãnh đạo HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (Hà Tĩnh) trao biểu trưng tiền hỗ trợ của HTX Vĩnh Cường (Cà Mau) cho bà Trần Thị Nhung.

Trong đó, HTX Vĩnh Cường (ở tỉnh Cà Mau) hỗ trợ 70 triệu đồng; HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) hỗ trợ 30 triệu đồng.

Đại diện các đơn vị tham gia lễ động thổ khởi công xây dựng nhà cho bà Trần thị Nhung.

Ngôi nhà mới dự kiến có tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng; ngoài số tiền được hỗ trợ, phần còn lại do người thân và bà con đóng góp. Công trình dự kiến hoàn thành trước mùa mưa lũ, giúp bà Nhung ổn định cuộc sống.

Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Các công trình nhà ở khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh là phần việc thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.
