Những phần quà ý nghĩa dành cho trẻ khuyết tật

(Baohatinh.vn) - Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh trao quà, động viên các em nhỏ khuyết tật tại xã Thạch Hà và xã Gia Hanh.

Sáng 14/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em khuyết tật hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Thạch Hà và Gia Hanh (Hà Tĩnh).

Tại hai địa phương, lãnh đạo hội đã trao 10 suất quà cho các em nhỏ bị khuyết tật vận động, khuyết tật trí tuệ, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho cháu Võ Quỳnh Diệp, ở thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh.

Tại xã Gia Hanh, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các cháu Võ Quỳnh Diệp (SN 2021, trú thôn Đông Lĩnh); cháu Đặng Ánh Dương (SN 2017, trú thôn Hạ Triều); cháu Trần Bảo Ngọc (SN 2016, trú thôn Lương Hội); cháu Trần Thị Anh Thư (SN 2019, trú thôn Bình Sơn); Lâm Văn Nam (SN 2011, trú thôn Phong Sơn). Các cháu đều là trẻ khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh trao quà cho cháu Lê Đình Đạt ở xã Thạch Hà.

Tại xã Thạch Hà, đoàn đã đến thăm và trao quà cho em Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 2010, trú thôn Tri Khê); cháu Nguyễn Minh Tâm (SN 2013, trú thôn Tân Hợp); cháu Lê Đình Đạt (SN 2013, trú thôn Nam Giang); cháu Phạm Gia Bảo (SN 2023, trú thôn 11); cháu Nguyễn Thị Triệu Vy (SN 2017, trú thôn 1). Những phần quà nhằm động viên tinh thần, chung tay chăm lo, giúp đỡ những người yếu thế.

Hội sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối để cộng đồng cùng chung tay, mang lại sự thay đổi tích cực và bền vững cho cuộc sống của những người yếu thế.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh

