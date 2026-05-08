“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

16 năm trở thành tình nguyện viên chữ thập đỏ, với hơn 60 lần hiến máu cứu người, tham gia quyên góp vận động nguồn lực gần 4 tỉ đồng hỗ trợ bà con vùng lũ, xây 6 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, đăng ký hiến mô, hiến tạng cho y học sau khi qua đời và năm nay tiếp tục dự án hỗ trợ 50 học sinh nghèo đến trường bằng chính nguồn tiền lương của mình, thầy Lê Hoài Nam - Trường THCS Liên Hương, xã Thượng Đức (Hà Tĩnh), Trưởng nhóm thiện nguyện “Lê Nam và những người bạn” vẫn bền bỉ với hành trình thiện nguyện.

Thầy Lê Hoài Nam giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất Trường THCS Liên Hương, xã Thượng Đức.

Thầy Lê Hoài Nam chia sẻ: “Tôi đến với công tác thiện nguyện, trở thành tình nguyện viên chữ thập đỏ là sự tiếp nối ước mơ của mình từ những năm còn đi học. Qua mỗi chuyến thiện nguyện, tôi lại thấy mình còn cần phải nỗ lực nhiều hơn để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn”.

Không chỉ các nhóm thiện nguyện, mà thông qua các tổ chức hội chữ thập đỏ ở cơ sở, mạng lưới tình nguyện viên được duy trì và phát huy hiệu quả. Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Bắc Hồng Lĩnh cùng với các cộng tác viên đã thường xuyên hỗ trợ trẻ mồ côi, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bằng các các hoạt động thiết thực như: tu sửa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, tặng quà nhân các ngày lễ tết, tháng nhân đạo...

Bà Hồ Thị Long (ảnh bên trái) cùng các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Bắc Hồng Lĩnh tham gia dọn vệ sinh nhà cửa cho cháu Nguyễn Tiến Anh (TDP Toàn Cầu), sống một mình do bố mất mẹ suy thận nặng đang phải về nương nhờ nhà bà ngoại.

Bà Hồ Thị Long TDP 9, phường Bắc Hồng Lĩnh năm nay đã 77 tuổi, nhưng vẫn rất tích cực tham gia những hoạt động thiện nguyện của do Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức. “Mặc dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn muốn tham gia các hoạt động do Hội tổ chức, tôi muốn lan toả tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng bằng những việc làm nhỏ nhất của mình”- bà Long chia sẻ.

Bà Phạm Thị Niêm (TDP4, phường Bắc Hồng Lĩnh) thường xuyên được các tình nguyện viên đến thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ bà dọn vệ sinh, nhà cửa.

Đón nhận tình cảm của các thành viên Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Bắc Hồng Lĩnh và các tình nguyện viên dành cho mình, bà Phạm Thị Niêm (sinh năm 1946) sống đơn thân trong ngôi nhà nhỏ ở TDP4, phường Bắc Hồng Lĩnh đã không dấu nổi xúc động khi được các tình nguyện viên thường xuyên đến giúp đỡ. Bà Niêm chia sẻ: “Sống đơn lẻ, tuổi già lại thường đau yếu bệnh tật nên tôi thấy rất vui khi được các chị, em tình nguyện viên chữ thập đỏ đến thăm hỏi, thăm, tặng quà. Đặc biệt, các chị còn dọn dẹp nhà cửa giúp tôi, tôi thấy rất ấm lòng”.

Hà Tĩnh hiện có 35.604 hội viên hội chữ thập đỏ; 191 đội tình nguyện với 4.279 tình nguyện viên. Từ sự chung tay của đội ngũ tình nguyện viên, hằng năm đã có hàng trăm phần việc và hàng tỉ đồng được quyên góp hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn mang lại niềm tin và động lực cho các đối tượng vươn lên trong cuộc sống.

Các tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tham gia hoạt động do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Để đồng hành và phát huy vai trò vị thế của đội ngũ tình nguyện viên chữ thập đỏ, bà Trần Thị Hải Việt - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hà Tĩnh cho biết: “Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tình nguyện viên, chúng tôi sẽ tập trung nâng cao công tác tuyên truyền để lan toả những giá trị nhân đạo trong các hoạt động, qua đó thu hút sự tham gia tích cực của các tình nguyện viên. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, chuyên sâu vào các nhóm, từ đó tạo điều kiện cho các tình nguyện viên được phát huy hết khả năng của mình”.

​Với trách nhiệm và tâm huyết của mình, những tình nguyện viên chữ thập đỏ đã và đang dệt nên một mạng lưới yêu thương vững chãi, thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời yếu thế. Chắc chắn ngọn lửa từ tâm này sẽ tiếp tục lan tỏa, để lòng nhân ái mãi là điểm tựa ấm áp cho cộng đồng.