Dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” 10 năm bền bỉ đồng hành cùng bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” tại Hà Tĩnh đã mang nghệ thuật đến bệnh viện, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.

bqbht_br_du-an-2.jpg
Các thành viên dự án tình nguyện “Một bức tranh – Nhiều hy vọng”.

Tối 11/4, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, dự án tình nguyện “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” đã tổ chức đêm Gala kỷ niệm 10 năm thành lập, thu hút đông đảo tình nguyện viên, y bác sĩ và các đơn vị đồng hành tham dự.

Được triển khai từ năm 2016, dự án tình nguyện “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” tại Hà Tĩnh hướng tới hỗ trợ đời sống tinh thần cho bệnh nhân thông qua các hoạt động nghệ thuật như vẽ tranh, biểu diễn âm nhạc tại bệnh viện. Qua đó, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trong quá trình điều trị.

bqbht_br_du-an-4.jpg
Thầy giáo Biện Văn Quyền - người sáng lập và cố vấn dự án phát biểu tại đêm Gala.

Sau 10 năm hoạt động, dự án đã thu hút khoảng 5.500 lượt tình nguyện viên tham gia, trao tặng hơn 100 bức tranh phong cảnh đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức nhiều chương trình văn nghệ ý nghĩa phục vụ bệnh nhân. Để duy trì hoạt động, các tình nguyện viên đã chủ động triển khai nhiều hình thức gây quỹ, với tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức dự án định hướng mở rộng quy mô hoạt động, không chỉ trong phạm vi các bệnh viện tại Hà Tĩnh mà còn hướng đến kết nối với các địa phương lân cận. Đồng thời, dự án cũng mong muốn nhận được sự đồng hành, ủng hộ nhiều hơn từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để có thể duy trì và phát triển bền vững.

bqbht_br_du-an-5.jpg
Đại diện dự án trao tặng những bức tranh mang thông điệp chữa lành đến các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đêm Gala không chỉ là dịp tổng kết mà còn là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Từ đó, góp phần xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái, nơi mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên những thay đổi lớn lao.

bqbht_br_du-an-6.jpg
Nhiều phần quà được trao tặng đến các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

