Vòng tay nhân ái: Khó khăn chồng chất trong gia đình hai mẹ con cùng mắc ung thư

Trong căn nhà nhỏ lợp tôn tạm bợ tại thôn 4, xã Phúc Trạch, cuộc sống của mẹ con chị Nguyễn Thị Tình cứ lặng lẽ trôi qua trong chuỗi ngày nhọc nhằn. Không có tài sản đáng giá, không có một bờ vai sẻ chia, chị ngày ngày chắt chiu từng bữa cơm cho các con và chăm sóc người mẹ già đau yếu.

Căn nhà lợp tôn tạm bợ là nơi sinh sống của 6 thành viên gia đình chị Tình.

Chị Nguyễn Thị Tình (SN 1982) từng mang theo những mong ước giản dị về một mái ấm yên vui khi kết hôn với người đàn ông cùng xã. Thế nhưng, vì nhiều lý do, hạnh phúc đã không trọn vẹn sau 15 năm chung sống.

Sau chia tay, mình chị gồng gánh nuôi 5 đứa con thơ. Cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau, càng thêm chật vật khi năm 2021, chị phát hiện mình mắc ung thư tuyến giáp. Dù con trai cả đã phải sớm bươn chải làm thuê tại Hà Nội nhưng đồng lương ít ỏi nơi đất khách cũng chẳng thấm vào đâu trước gánh nặng sinh hoạt và học hành của 4 người em còn đang tuổi đến trường; trong đó, em lớn sinh năm 2011, 2 em sinh đôi năm 2018.

Chị Nguyễn Thị Tình kể lại: “Sau biến cố ly hôn, nỗi trăn trở lớn nhất của tôi chính là các con. Đã chịu thiệt thòi vì thiếu vắng bàn tay cha, tôi không đành lòng để các con phải mỗi người một ngả. Vì vậy tôi đã quyết định nhận nuôi cả 5 con dù biết rằng tương lai của mẹ con sẽ rất khó khăn.”

7 năm qua, một mình chị Tình nuôi dạy các con trong khi bản thân bị mắc ung thư tuyến giáp.

Giữa lúc đang chống chọi với bạo bệnh và nỗi lo cơm áo, gánh nặng trên vai chị lại càng thêm chồng chất bởi một biến cố khác. Cuối năm 2025, mẹ ruột chị Tình mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và đã di căn sang xương. Người từng dang rộng vòng tay che chở chị qua những ngày giông bão sau đổ vỡ, thì nay lại bệnh nặng, mọi sinh hoạt đều trông cậy vào đôi tay của con gái. Dù các anh em ruột cũng đã cố gắng, nhưng mỗi người một hoàn cảnh, chị Tình lại tiếp tục khăn gói cùng mẹ rong ruổi khắp các bệnh viện để giành giật sự sống.

Trong căn nhà nhỏ hiu quạnh, có lẽ niềm an ủi lớn nhất để chị Tình có thể gượng dậy giữa những ngày tháng chông chênh chính là sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của các con. Hiểu rõ nỗi vất vả, các em đều sớm biết san sẻ với mẹ, biết yêu thương bà, đỡ đần việc nhà và nhường nhịn nhau, như những điểm tựa ấm áp giúp mẹ vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn.

Bà ngoại vốn là chỗ dựa cho mẹ con chị Tình nay lại mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Bà Nguyễn Thị Thiu nghẹn ngào nói: “Tôi bị bệnh này không sống được bao lâu nữa nhưng thương con và các cháu. Từ ngày vợ chồng chúng nó ly hôn, tôi sang ở cùng nhà để đỡ đần, chăm sóc mẹ con. Nhưng giờ đây không những không giúp được gì, tôi lại trở thành gánh nặng, khiến cuộc đời con mình càng thêm khổ cực.”

Nhưng dường như định mệnh vẫn chưa thôi thử thách sức chịu đựng của chị Tình. Giữa lúc bệnh tật và nợ nần bủa vây, mới đây chị không may bị kẻ xấu lừa mất hơn 100 triệu đồng. Đó là tất thảy số tiền chị vay mượn khắp nơi với hy vọng cho con trai đầu đi xuất khẩu lao động. Phút chốc, niềm hy vọng về một tương lai bớt cơ cực tan biến, để lại món nợ khổng lồ đè nặng lên đôi vai chị.

Phần lớn đồ dùng trong gia đình chị Tình không có thứ gì đáng giá.

Trong căn nhà chắp vá chẳng có lấy một vật dụng đáng giá, nguồn sống của cả gia đình giờ đây chỉ trông chờ vào những giỏ lan nhỏ chị tỉ mẩn chăm sóc mỗi ngày. Mỗi chậu cây chị bán thu về chưa đến trăm ngàn đồng – số tiền quá đỗi nhỏ bé so với chi phí thuốc thang cho mẹ, tiền học cho con và những bữa cơm đạm bạc của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Loan, Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Phúc Trạch chia sẻ: “Chị Tình là người phụ nữ rất chịu thương, chịu khó, tần tảo làm lụng để nuôi dạy các con khôn lớn. Hoàn cảnh vốn đã nhiều thiếu thốn, vất vả, nay lại thêm biến cố bệnh tật khiến cuộc sống của mẹ con chị càng thêm chồng chất khó khăn. Từ ngày mắc ung thư tuyến giáp, sức khỏe chị Tình giảm sút nhiều. Giờ người mẹ già sống cùng cũng mang bệnh hiểm nghèo, tương lai của gia đình lại càng thêm chật vật.”

Các con của chị Tình đang đứng trước nguy cơ thất học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Giữa ngày hè của tháng 5, cơn mưa bất chợt trút xuống mái nhà nhỏ, như trĩu nặng thêm nỗi lòng của người phụ nữ khốn khó. Trong không gian chật chội ấy, những lo toan về thuốc men, cơm áo và tương lai của các con cứ thế vây lấy người mẹ nghèo. Nhìn ánh mắt đầy âu lo của chị Tình, không khỏi khiến nhiều người xót xa. Hơn lúc nào hết, mẹ con chị Nguyễn Thị Tình đang rất cần những vòng tay sẻ chia để có thêm điều kiện chữa bệnh, vượt qua khó khăn và giữ cho những đứa trẻ được tiếp tục đến trường.

Chính quyền địa phương vẫn luôn dành sự quan tâm, thường xuyên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Tình bằng những phần quà nhỏ mỗi dịp lễ, tết. Tuy nhiên, nguồn lực từ quỹ an sinh tại địa phương còn hạn chế, chưa thể giúp gia đình vượt qua hết những khó khăn chồng chất. Gia đình chị Tình rất cần sự chung tay, sẻ chia từ các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện và cộng đồng, để có thêm điểm tựa bước tiếp trong hành trình đầy nhọc nhằn phía trước. Ông Phan Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Phúc Trạch