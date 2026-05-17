Tiếp thêm yêu thương cho trẻ mồ côi tại chùa Vĩnh

Thanh Quý - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Nhiều phần quà được trao cho các em nhỏ mồ côi tại chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) nhằm tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Sáng 17/5, Đoàn Thanh niên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn cơ sở siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh và Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà cho các em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Vĩnh, xã Đồng Lộc.

Chùa Vĩnh nằm tại thôn Liên Tân, xã Đồng Lộc không chỉ là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn là mái ấm của 22 em nhỏ mồ côi. Nhiều năm qua, các em được nhà chùa chăm sóc, nuôi dưỡng và tạo điều kiện học tập, sinh hoạt trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về hành trình nuôi dạy các em tại chùa đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng các thành viên trong đoàn.
Dịp này, các đơn vị đã trao tặng quà gồm tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá 25 triệu đồng.
Đây là nguồn động viên thiết thực để các em có thêm điều kiện học tập, phát triển trong môi trường ấm áp tình thương.
Theo đại diện chùa Vĩnh, sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài nước là nguồn động lực lớn để nhà chùa tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các em nhỏ mồ côi.
Chương trình thể hiện tinh thần nhân ái, tiếp thêm yêu thương để các em nhỏ mồ côi có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Các công trình nhà ở khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh là phần việc thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.
Hơn 185 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn

Từ sự lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hòa và xã Trường Lưu đã được hỗ trợ số tiền hơn 185 triệu đồng.
Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi

Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.
