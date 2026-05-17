Tiếp thêm yêu thương cho trẻ mồ côi tại chùa Vĩnh

Chương trình "Vòng tay nhân ái": Trao hơn 235 triệu đồng cho 3 hoàn cảnh khó khăn 25/04/2026 15:39 Từ sự lan tỏa của Chương trình "Vòng tay nhân ái", 3 hoàn cảnh khó khăn tại các xã Lộc Hà, Đồng Tiến và phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ số tiền hơn 235 triệu đồng.

Khám bệnh miễn phí, tặng quà cho trẻ em và các trường học ở xã Vũ Quang 18/04/2026 12:16 Tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà đợt này ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em trong học tập.

Những suất cơm nghĩa tình đến với người yếu thế ở Trung tâm Thiên Ân 17/04/2026 10:19 Những phần quà thiết thực đến với Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên.

Trao 700 suất cháo cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn 16/04/2026 16:57 700 suất cháo được trao tặng là sự động viên, hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân bớt phần nào khó khăn, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Vòng tay nhân ái: Thương xót cảnh cha già yếu chăm con trai bị liệt 2 chân 16/04/2026 09:15 Một cơn bạo bệnh 2 năm trước đã khiến anh Nguyễn Đình Thành (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị liệt 2 chân, phải dựa vào người cha già 95 tuổi, khiến cuộc sống đã nghèo lại càng bế tắc.

Những phần quà ý nghĩa dành cho trẻ khuyết tật 14/04/2026 15:15 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh trao quà, động viên các em nhỏ khuyết tật tại xã Thạch Hà và xã Gia Hanh.

Dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” 10 năm bền bỉ đồng hành cùng bệnh nhân 11/04/2026 21:42 Dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” tại Hà Tĩnh đã mang nghệ thuật đến bệnh viện, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã Đức Thọ 09/04/2026 14:35 Từ nguồn hỗ trợ của Công ty CP Quản lý đầu tư STC Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà mới của 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đồng loạt khởi công và trao kinh phí xây dựng 216 nhà ở cho người dân 03/04/2026 15:05 Việc hỗ trợ kinh phí và khởi công đồng loạt 216 căn nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ góp phần hoàn thành chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở bị ảnh hưởng sau thiên tai.

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh nam sinh mồ côi học cách làm trụ cột gia đình 02/04/2026 15:49 Mẹ bỏ đi đã hơn 10 năm, bố mất vì một tai nạn giao thông bất ngờ, giờ đây em Biện Văn Bảo (lớp 12G, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ dang dở việc học.

Gieo yêu thương từ những điều bình dị 01/04/2026 05:17 Như những ngọn lửa ấm, nhiều chị em phụ nữ ở Hà Tĩnh âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực, góp phần gắn kết cộng đồng.

Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách 30/03/2026 13:17 Các công trình nhà ở khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh là phần việc thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20 hỗ trợ xây nhà ở cho thương binh 24/03/2026 15:30 Học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20, khóa học 2024 - 2026 (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa tại Hà Tĩnh.

Những người lặng lẽ chăm nom gần 1.200 ngôi mộ vô chủ 23/03/2026 09:00 Không quen biết, không họ hàng thân thích, nhưng với tấm lòng nhân ái, hội viên Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang lặng lẽ chăm nom, hương khói 1.158 ngôi mộ vô chủ trên địa bàn.

Hơn 185 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn 21/03/2026 16:22 Từ sự lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hòa và xã Trường Lưu đã được hỗ trợ số tiền hơn 185 triệu đồng.

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh "gà trống" nuôi 3 con thơ dại 19/03/2026 15:00 Vợ bị băng huyết qua đời, anh Nguyễn Văn Long ở xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh đang phải chật vật chăm sóc 3 con nhỏ và mẹ già trong nghèo khó.

Vòng tay nhân ái: Thắt lòng cảnh 2 anh em ruột bị u não ác tính 06/03/2026 05:17 Trong 5 năm, hai con trai của chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Bắc Thành (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) lần lượt mắc căn bệnh u não ác tính khiến gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn.

Đoàn công tác Trung ương khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách 28/02/2026 12:44 Những phần quà cùng hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe Nhân dân.

Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi 24/02/2026 11:50 Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.